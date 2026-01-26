قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتابع المشروعات الصحية بمغاغة ويوجه بتقديم خدمات مركز «أبا» المتميز على نفقة التأمين الصحي

محافظ المنيا يتابع المشروعات الصحية بمركز مغاغة
محافظ المنيا يتابع المشروعات الصحية بمركز مغاغة
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الصحية خلال زيارته الميدانية لمركز مغاغة، مؤكدًا أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة البنية التحتية الطبية استعدادًا للانضمام إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمركز طب الأسرة بقرية «طنبدى»، المدرج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث استمع إلى عرض تفصيلي من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، أوضح خلاله أن نسبة الإنجاز بالمركز بلغت 90%، ومن المقرر أن يخدم نحو 40 ألف نسمة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل (الاستقبال والطوارئ، طب الأسرة، العيادات التخصصية، الأشعة، تنظيم الأسرة، الأسنان، والتطعيمات). وأشار إلى أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تضم 113 وحدة صحية جارٍ تجهيزها تباعًا تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة.

وأكد اللواء كدواني أن تطوير المنظومة الصحية يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمرافق الحيوية وتحسين جودة الحياة داخل القرى، بما يُحدث نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات اليومية، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية التي تضع بناء الإنسان وتوفير الرعاية الصحية اللائقة في مقدمة الأولويات الوطنية.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ انتظام سير العمل بمركز «أبا الوقف» المتميز لرعاية الأم والطفل، والذي يخدم نحو 45 ألف نسمة، حيث اطّلع على تجهيزات المركز المكوّن من ثلاثة أدوار؛ يضم الدور الأول أقسام الصحة العامة، والاستقبال، والمعمل المركزي، وعيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية، بينما يضم الدور الثاني مركزًا متخصصًا لرعاية الأم والطفل وقسمًا متطورًا للحضانات المجهزة لرعاية حديثي الولادة.

التأمين الصحي الشامل 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم البدء رسميًا في تقديم جميع خدمات مركز «أبا» على نفقة التأمين الصحي للمنتفعين بالمنظومة، كخطوة أولى ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعميم الرعاية الصحية المتكاملة مع انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير حصولهم على خدمة طبية آمنة ومتميزة.

محافظ المنيا المشروعات الصحية التأمين الصحي الشامل نفقة التأمين الصحي مركز أبا البلد المتميز حياة كريمة

