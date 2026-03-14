اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة

آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة الفيوم الجديدة، فضلاً عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمدنية.

وأكدت وزيرة الإسكان، ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية في المدن الجديدة،  مشددة على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات، ودخولها الخدمة.

وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروعات، تضمن موقف أعمال رصف وتشغيل مدخل المدينة والميدان الخاص به، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، حيث تم الانتهاء من تركيب حواجز على جانبي الطريق، بينما يجري حالياً استكمال أعمال الإنارة وتنسيق الموقع العام، تمهيداً لافتتاحه رسمياً.

كما تم استعراض سير العمل بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل «المرحلة السادسة» بالحي الأول شمال مدينة الفيوم الجديدة، ومتابعة الأعمال في مواقع المشروع التي تشمل 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، الدراسة الفنية الخاصة بتوصيل مرفق الغاز الطبيعي للمدينة، والتي تتضمن تنفيذ شبكات المدينة على عدة مراحل، بما يضمن سرعة التنفيذ وترشيد نفقات المشروع، فضلاً عن ما تم إنجازه من أعمال تنفيذ خط التغذية الرئيسي وغرفة البلوف رقم 3، وتم الاتفاق على البدء في أعمال الرفع المساحي الخاصة بالشبكات، تمهيدًا لاستكمال تنفيذ المشروع.

وتضمن التقرير جهود جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، في متابعة وصيانة شبكات الكهرباء بمختلف أحياء ومناطق المدينة، وكذا الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والمتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي أو تعطل أعمدة الإنارة أو أي ملاحظات تتعلق بكفاءة شبكات الكهرباء.

كما تنفذ فرق الصيانة جولات ميدانية موسعة بمختلف المناطق السكنية والمحاور الرئيسية لمتابعة كفاءة تشغيل شبكات إنارة الشوارع، وتضمنت الجولات مراجعة لوحات التحكم ومصادر التغذية الكهربائية بعدد من المناطق الحيوية داخل المدينة.

وفي إطار التزام جهاز المدينة بتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، تواصل الإدارة المختصة تنفيذ خطة إحلال وتطوير منظومة الإنارة العامة من خلال استبدال كشافات الصوديوم التقليدية بكشافات ليد موفرة للطاقة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإضاءة وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.

كما يجري تنفيذ عدة أعمال تطوير بمدينة الفيوم الجديدة، تشمل: إعادة تأهيل الطبقات الأسفلتية، تنسيق الأرصفة وإزالة التالفة منها، وإعادة تشكيلها لتوفير مساحات أكبر للتشجير، بالإضافة إلى تدعيم غرف تصريف الأمطار لزيادة قدرتها على الاستيعاب، خاصة بالمناطق المنخفضة والمناطق المستحدثة، مع إعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بطبقات أسفلتية عالية الجودة لضمان أفضل مستوى خدمة.

