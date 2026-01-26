ضبط 383 مخالفة خلال حملات رقابية موسعة على المخابز والأسواق بالمنيا

كثّفت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 383 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين استعدادات تجهيز سوق اليوم الواحد بمركز سمالوط، وذلك ضمن جهود الوزارة والمحافظة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة، التي تتيح السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الانضباط السعري.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 202 مخالفة، شملت ضبط مخبز يعمل بالمخالفة لقرار الغلق الصادر بحقه، وإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم ومصادرة 6 شكائر قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، تم تحرير 91 محضرًا، تنوعت بين ضبط سلع مجهولة المصدر شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية والزراعية، وضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر لمصانع تعبئة سكر تمويني لعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وضبط حالات ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 14 محضرًا، شملت ضبط محطات وقود تعمل بدون ترخيص، ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، والغلق بدون عذر مسبق، مع مصادرة كميات من المواد البترولية.

كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 71 محضرًا، تنوعت بين الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف.