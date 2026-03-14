وائل الفشني: التراث الفني جزء مني وأغني بطريقتي الخاصة دون تقليد

حلّ الفنان وائل الفشني ضيفًا على برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، حيث تحدث عن تأثير التراث الفني المصري على مسيرته الفنية، مؤكدًا أن التراث الفني جزء أساسي من هويته الفنية.

قال: “إذا كان هناك ضبط في صوتي، فهو بفضل صوت طه الفشني، لأنني منذ صغري وأنا أستمع له، فكان الصوت هو الذي ضبط لي الدوزان في أذني.”

وأكد الفشني أن صوت الفنان الراحل أحمد عدوية يمثل "صوت الحارة المصرية" وله تأثير كبير على الموسيقى الشعبية.

وأضاف وائل الفشني أنه في الماضي كانت الأغاني الشعبية تحمل طابعًا خاصًا ومؤثرًا، لكنه أشار إلى أن الموسيقى الشعبية تغيرت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

وأوضح الفشني أنه لا يفضل تقليد الأصوات، مشيرًا إلى أن كل فنان يجب أن يكون له شخصية فنية خاصة به. قال: “اسمع ولكن لا تقلد، لأنك لو قلدت، لن تقدم شيئًا جديدًا، المهم أن تقدم الشخصية الخاصة بك.”

وأشار أيضًا إلى كيفية تعامله مع أغاني التراث، حيث أوضح أنه يحرص على غنائها بطريقته الخاصة مع الحفاظ على الجوهر والأصالة. وأضاف: “من المستحيل أن يؤدي أي فنان التراث كما هو، لأنه صعب على أي أحد.”