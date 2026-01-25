محافظ المنيا خلال زيارته لقوات الأمن: الاستقرار الذي ننعم به ثمرة تضحيات رجال مخلصين

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة مقر إدارة قوات الأمن، لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد وجنود مديرية أمن المنيا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في حفظ الأمن واستقرار الوطن.

واستقبل المحافظ اللواء إيهاب خلاف، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا.

وأعرب اللواء كدواني عن خالص تهانيه القلبية لرجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أنهم يمثلون العين الساهرة على أمن الوطن، ومثمنًا دورهم التاريخي والمستمر في حماية الجبهة الداخلية وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها.

وأكد محافظ المنيا، خلال كلمته، أن هيئة الشرطة المصرية تُعد الركيزة الأساسية في ترسيخ دعائم الأمن وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد حاليًا هي ثمرة تضحيات رجال مخلصين ستظل محل فخر وتقدير في وجدان الشعب المصري.

وأضاف اللواء كدواني أن احتفالات عيد الشرطة تمثل مناسبة وطنية متجددة لاستلهام قيم الإخلاص والشجاعة والفداء، وتجسد العلاقة الوثيقة بين الشعب ورجال أمنه في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن التناغم والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا يسهم في تهيئة المناخ الملائم للتنمية والبناء، ويُعد الضمانة الحقيقية للحفاظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره.

وعلى هامش الاحتفالية، شهد المحافظ والحضور عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي أعدتها وزارة الداخلية، والتي وثقت بطولات رجال الشرطة المصرية عبر التاريخ، وأبرزت تضحياتهم في سبيل بسط الأمن ومواجهة التحديات، إلى جانب مشاهد من العمليات الميدانية التي تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن.

