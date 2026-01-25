قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا خلال زيارته لقوات الأمن: الاستقرار الذي ننعم به ثمرة تضحيات رجال مخلصين

ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة مقر إدارة قوات الأمن، لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد وجنود مديرية أمن المنيا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في حفظ الأمن واستقرار الوطن.

واستقبل المحافظ اللواء إيهاب خلاف، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا.

وأعرب اللواء كدواني عن خالص تهانيه القلبية لرجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أنهم يمثلون العين الساهرة على أمن الوطن، ومثمنًا دورهم التاريخي والمستمر في حماية الجبهة الداخلية وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها.

وأكد محافظ المنيا، خلال كلمته، أن هيئة الشرطة المصرية تُعد الركيزة الأساسية في ترسيخ دعائم الأمن وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد حاليًا هي ثمرة تضحيات رجال مخلصين ستظل محل فخر وتقدير في وجدان الشعب المصري.

وأضاف اللواء كدواني أن احتفالات عيد الشرطة تمثل مناسبة وطنية متجددة لاستلهام قيم الإخلاص والشجاعة والفداء، وتجسد العلاقة الوثيقة بين الشعب ورجال أمنه في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن التناغم والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا يسهم في تهيئة المناخ الملائم للتنمية والبناء، ويُعد الضمانة الحقيقية للحفاظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره.

وعلى هامش الاحتفالية، شهد المحافظ والحضور عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي أعدتها وزارة الداخلية، والتي وثقت بطولات رجال الشرطة المصرية عبر التاريخ، وأبرزت تضحياتهم في سبيل بسط الأمن ومواجهة التحديات، إلى جانب مشاهد من العمليات الميدانية التي تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

اكاديمية البحث العلمي

مصر الأولى في إفريقيا والدول العربية تنضم رسميًا كشريك مؤسس في الشراكة الأوروبية للصحة (ERA4Health)

حالة الطقس

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

