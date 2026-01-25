محافظ المنيا يعلن نجاح حملة 365 يوم سلامة في توعية 7 آلاف مريض خلال أسبوعها الأول

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح الأسبوع الأول من فعاليات الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة» والتي انطلقت في 17 يناير الجاري بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، حيث نجحت في الوصول إلى 7594 مريضًا ومرافقًا بمختلف المنشآت الصحية.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تُنفذ تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك»، وتأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن نتائج الأسبوع الأول تعكس جدية فرق العمل بالقطاع الصحي، وأهمية التوعية باعتبارها ركيزة أساسية للحد من المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز جسور الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

واوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف رفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، من خلال رسائل توعوية وأنشطة مباشرة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى، بالتعاون مع المثقفين الصحيين، عبر مطبوعات وشاشات عرض وفعاليات تفاعلية.

وأكد وكيل الوزارة أن حملة «365 يوم سلامة» مستمرة على مدار عام كامل بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر أمانًا وجودة لخدمة أبناء محافظة المنيا.