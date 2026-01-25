قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
محافظات

محافظ المنيا يعلن نجاح حملة 365 يوم سلامة في توعية 7 آلاف مريض خلال أسبوعها الأول

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمان رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح الأسبوع الأول من فعاليات الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة» والتي انطلقت في 17 يناير الجاري بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، حيث نجحت في الوصول إلى 7594 مريضًا ومرافقًا بمختلف المنشآت الصحية.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تُنفذ تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك»، وتأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن نتائج الأسبوع الأول تعكس جدية فرق العمل بالقطاع الصحي، وأهمية التوعية باعتبارها ركيزة أساسية للحد من المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز جسور الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

واوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف رفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، من خلال رسائل توعوية وأنشطة مباشرة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى، بالتعاون مع المثقفين الصحيين، عبر مطبوعات وشاشات عرض وفعاليات تفاعلية.

وأكد وكيل الوزارة أن حملة «365 يوم سلامة» مستمرة على مدار عام كامل بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر أمانًا وجودة لخدمة أبناء محافظة المنيا.

المنيا محافظ المنيا حملة سلامه المرضى

