الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية تحصن 44 ألف رأس ماشية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق معدلات متقدمة في أعمال الحملة القومية والاستثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث تم تحصين 44 ألفًا و468رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، منذ انطلاق الحملة في 10 يناير الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع البيطري، والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية استمرار الحملات الوقائية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي أمراض وبائية محتملة.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن أعمال الحملة تُنفذ من خلال لجان بيطرية متحركة تجوب القرى والمراكز للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين، مشيرًا إلى أن مهام اللجان لا تقتصر على التحصين فقط، بل تشمل أيضًا الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، وتطهير الأسواق، وسحب العينات في حالات الاشتباه.

وأضاف مدير المديرية أن هذه الإجراءات المتكاملة تسهم في تعزيز منظومة الاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية والحد من انتشارها، بما يضمن استقرار الحالة الصحية للثروة الحيوانية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.