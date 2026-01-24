حسن الخاتمة..تفاصيل جديدة في واقعة وفاة إمام خلال إلقاء خطبة الجمعة بالمنيا

شهد مركز أبوقرقاص جنوب المنيا واقعة وفاة خطيب مسجد خلال إلقائه خطبة الجمعة على منبر أحد المساجد امس الجمعة بإحدى قرى المركز وسط حالة من الذهول والحزن والتي اختطلت بمشاعر الفرحة لحسن الخاتمة.

وفاة خطيب

وسادت حالة من الحزن أهالي مركز أبوقرقاص، لنبأ وفاة رشدي عبدالمنعم، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ خلال خطبة الجمعة على المنبر.

الخطيب سقط مغشيًا عليه خلال الخطبة

وأكد شهود عيان، أن الخطيب سقط مغشيًا عليه خلال الخطبة، وتم نقله لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة في الحال.

وأكد عدد من الأهالي ان المتوفى كان يتمع بطيبة القلب وحسن المعامله وحرصه على الصلاة بالمسجد ، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وفضله.

تفاصيل جديدة حول خطيب المسجد

ومن جانبه كشف الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا تفاصيل جديدة حول خطيب المسجد الذي توفي أثناء إلقائه خطبة الجمعة بمركز أبو قرقاص، مؤكدًا أن المتوفى كان يؤدي مهام الخطابة بشكل تطوعي، وليس معينًا رسميًا ضمن كوادر الوزارة.

أكد وكيل الوزارة ، أن الخطيب المتوفى - كان يعمل مدرسًا وحاليا بالمعاش ، وأن أداءه لخطبة الجمعة يتم بشكل طوعي تمامًا، مشيرًا إلى أن الوفاة نتجت عن ازمة صحية مفاجئة، داعيا الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

