حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

توفي خطيب، اليوم الجمعة، خلال إلقائه خطبة الجمعة على منبر أحد المساجد بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وسط حالة من الذهول والحزن اختطلت بمشاعر الفرحة لحسن الخاتمة.

وسادت حالة من الحزن أهالي مركز أبو قرقاص، لنبأ وفاة رشدي عبدالمنعم، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ خلال خطبة الجمعة على المنبر.

وأكد شهود عيان، أن الخطيب سقط مغشيًا عليه خلال الخطبة، وتم نقله لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة في الحال.

وأكد عدد من الأهالي ان المتوفى كان يتمع بطيبة القلب وحسن المعامله وحرصه على الصلاة بالمسجد ، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وفضله.