الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يعقد لقاءً لخدمة المواطنين ويؤكد على تخفيف الأعباء عن أهالي الريف

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً لخدمة المواطنين بقرية طنبدى التابعة لمركز مغاغة، وذلك ضمن جولته الميدانية بالمركز، بهدف الوقوف على احتياجات الأهالي والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم في مختلف القطاعات الخدمية، وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ميدانياً.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين، والتي تنوعت بين قضايا تتعلق بالبنية التحتية والخدمات اليومية والاحتياجات المعيشية، حيث وجّه الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة فحص الشكاوى المعروضة ووضع حلول عملية وفورية لها، مؤكدًا أن التعامل الجاد مع مشكلات المواطنين يمثل جوهر العمل التنفيذي ومعيار نجاح أي مسؤول.

وفي استجابة فورية لمطالب الأهالي، وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على إدراج قطعة أرض فضاء بقرية طنبدى ضمن أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة، تمهيدًا لتخصيصها لإنشاء مدرسة تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الريف، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الموضوع على المجلس واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف، وتسعى بشكل مستمر إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الأهالي يتيح رصد المشكلات الحقيقية على أرض الواقع، ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة بما يحقق الصالح العام.

وشدّد محافظ المنيا على أن حل شكاوى المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى التدخل السريع ووضع حلول جذرية بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية

