2 مليون جنيه شرط جزائي وتقديم كفن .. إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالمنيا

تمكنت لجنة المصالحات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنيا، فى بإنهاء خصومة ثأرية دامت أكثر من 8 سنوات بين أبناء العمومة بقرية ديروط أم نخلة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، حيث جرت مراسم الصلح العرفى بين عائلتى عمر شلتوت، وأحمد شلتوت، بحضور قيادات وضباط البحث الجنائي وسط أجواء من التسامح والإخاء.

واتفق الطرفان على تقديم الكفن، وقام المتهم الأول بحمل الكفن كرمز للعفو وتقديمه لولى الدم نجل المتوفى ، وسط أجواء من التسامح والعفو، بالإضافة لإقرار اللجنة دفع الطرف الثانى مبلغ 500 ألف جنيه للطرف الأول، وأقسم الطرفان على كتاب الله بالالتزام بالصلح النهائى وعدم العودة للنزاع أو تحريك أى دعاوى قضائية مستقبلية تتعلق بهذا الشأن، كما وضعت اللجنة شرطًا جزائيًا قدره مليوني جنيه يُسدده أى طرف يعتدى على الآخر، سواء بالقول أو الفعل.

ضمت لجنة المصالحات الحاج إسماعيل حسونة، الحاج مصطفى الكاشف، الحاج محمد عبد العليم، الحاج هانى عيسى دربالة، الشيخ سامح جلال الدين، مهند السرو، والشيخ محمد سامح.

تعود وقائع القضية إلى عام 2018، حين نشب خلاف على الميراث بين الطرفين، تطور إلى مشاجرة بالعصى أسفرت عن وفاة عمر. م. ع متأثرًا بإصابته بضربة فى الرأس، وأثر ذلك أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 3 متهمين من الطرف الثانى، قضى عمر. ش. أ 3 سنوات وخرج بعفو رئاسى، بينما لا يزال الآخران يقضيان العقوبة خلف القضبان.

