حملات موسعة لضبط المحال العامة المخالفة وتوفيق الأوضاع بمراكز المنيا ومغاغة وسمالوط

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن حملات التفتيش على المحال العامة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة العمل بالمحال العامة، والحفاظ على الطابع الحضاري للمحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمراكز مغاغة والمنيا وسمالوط، تحت إشراف اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وبرئاسة وليد أحمد كامل، رئيس اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة بمحافظة المنيا، وبمشاركة إدارة الإشغالات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 200 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و65 مخالفة إشغال طريق، و40 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسواق، والتأكد من سلامة تراخيص المحال العامة، ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، إلى جانب حث أصحاب المحال على سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم على منظومة تراخيص المحال العامة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.