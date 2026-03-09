برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد على ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل جيل مواكب للتطورات الاقتصادية

أكد النائب الدكتور احمد عبد المجيد، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تحمل رؤى استراتيجية واضحة بشأن تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار احمد عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تأكيد الرئيس على أن الهدف الأساسي للبرامج التعليمية هو بناء الإنسان بشكل متكامل، يعكس رؤية تتجاوز التعليم التقليدي لتشمل صقل الشخصية وتنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن هذه الرؤية يجب أن تمتد لتشمل جميع مراحل التعليم بمصر.

وأوضح أمين سر تعليم البرلمان أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في المناهج الدراسية وتحديثها بشكل مستمر لتواكب احتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي والتحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف احمد عبد المجيد، أن توجيهات الرئيس تعكس أيضاً أهمية ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، بحيث تصبح المؤسسات التعليمية مصانع حقيقية لإعداد الكوادر المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي والاقتصادي لضمان ملاءمة البرامج التعليمية مع المهارات المطلوبة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ما شهده التعليم العالي من توسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة يمثل خطوة مهمة، لكنه يجب أن يقترن بتطوير المحتوى العلمي وأساليب التدريس، لضمان تخريج شباب يمتلك مهارات عملية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد نائب الاسكندرية، أن بناء الإنسان لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يشمل تنمية الوعي الوطني والثقافي، وإعداد جيل واعٍ بالتحديات التي تواجه وطنه وقادر على الحفاظ على مقدراته، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي رسالة واضحة بضرورة الإسراع في تطوير المناهج وأساليب التدريب والتعليم، لضمان إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قوي ومستدام يواكب طموحات مصر في المرحلة المقبلة.