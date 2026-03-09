قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
برلمان

رشاد عبدالغني: رسائل الرئيس في ذكرى يوم الشهيد تؤكد تقدير الدولة لتضحيات الأبطال

رشاد عبدالغني الخبير السياسي
رشاد عبدالغني الخبير السياسي
القسم السياسي

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، حملت العديد من الرسائل الوطنية والسياسية المهمة التي تعكس تقدير الدولة العميق لتضحيات الشهداء، وتؤكد في الوقت نفسه ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية.


وقال عبدالغني، إن احتفال مصر بيوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتجديد العهد مع أبطال الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أن تكريم الرئيس لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية يعكس وفاء الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا من أجل حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.


وأوضح عبدالغني، أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل واضحة بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكد الموقف المصري الثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأضاف عبدالغني، أن تحذير الرئيس من محاولات إشعال الصراعات في حوض النيل والقرن الإفريقي يعكس إدراك القيادة السياسية لحساسية الأوضاع في هذه المنطقة الحيوية، وحرص مصر على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع الانزلاق إلى صراعات قد تهدد أمن المنطقة بالكامل.


وأشار عبدالغني إلى أن حديث الرئيس عن الأوضاع الاقتصادية جاء واقعيًا وصريحًا، حيث أكد أن الاقتصاد المصري ما زال في منطقة الأمان رغم التحديات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الحرب في غزة كان لها تأثيرات اقتصادية مباشرة على مصر، خاصة فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس.


وشدد على أن أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس تمثلت في التأكيد على أهمية الوعي الوطني ووحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.


واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن ذكرى يوم الشهيد ستظل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء، وأن دماء الشهداء ستبقى مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمواصلة العمل من أجل رفعة مصر واستقرارها.

الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ43 قوات المسلحة

