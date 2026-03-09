برلماني: رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد تؤكد الوفاء لتضحيات الأبطال

أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثالثة والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم، مؤكدًا أن هذه الكلمة حملت معاني الوفاء والعرفان لتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل عهد يتجدد لصون ما ضحى من أجله الشهداء يعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها ويؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية التي دفع الشهداء ثمنها من دمائهم الطاهرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس عن التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، ومنها الخسائر التي قاربت عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس منذ أكتوبر 2023 نتيجة الحرب في غزة، يعكس قدرًا كبيرًا من الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة استطاعت رغم هذه الظروف الصعبة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو النصر، أن تأكيد الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة.

كما ثمن أبو النصر ، تحذير الرئيس من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمة للاستقرار والتعاون مع الدول الشقيقة، ولن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية تهدد أمنها القومي أو استقرار المنطقة، مشددا على أهمية تأكيد الرئيس السيسي أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعبر عن ثوابت السياسة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن تكريم الرئيس لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية يجسد تقدير الدولة المصرية لتضحياتهم العظيمة، ويعكس رسالة واضحة بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمنها واستقرارها، وأن ذكراهم ستظل خالدة في وجدان الوطن.