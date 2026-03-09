قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأحزاب السياسية تشيد بكلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد: رسالة وفاء وتقدير لتضحيات القوات المسلحة والشرطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أشادت عدة أحزاب وتنظيمات سياسية مصرية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، معتبرين إياها تجسيدًا لتقدير الدولة العميق لتضحيات الشهداء ورسالة وطنية لتعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية.

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الكلمة جسدت معاني التضحية والفداء التي صنعت أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى أن استلهام بطولات الشهداء يشجع الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبها، هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، مشددة على اعتزازها العميق بتضحيات الشهداء الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر، معتبرة أن ذكراهم مصدر إلهام للأجيال القادمة ودافعًا لمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

وأشارت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل وطنية عميقة، مؤكدة أن الوفاء للشهداء ليس شعارات فقط، بل التزام يومي بالعمل والبناء وحماية الوطن، وأن الكلمة تناولت أيضًا الأبعاد الإقليمية والدولية ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس كانت تجديدًا للعهد مع أسر الشهداء بأن تضحيات أبنائهم لن تُنسى، وأن مصر ستظل وفية لهم، مشددًا على أهمية وحدة الشعب المصري لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة.

يوم الشهيد الأحزاب السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رضا فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السوداني الأسبق

مدرب الهلال السوداني الأسبق: الفريق قادر على تخطي نهضة بركان

ييس توروب

محمد نصر الدين يفتح النار على توروب: عايز مننا إيه امشي وسيبنا

سيدات طائرة الزمالك

سيدات الطائرة بالزمالك يهزمن سبورتنج في نهائيات دوري السوبر

بالصور

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد