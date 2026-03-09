الأحزاب السياسية تشيد بكلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد: رسالة وفاء وتقدير لتضحيات القوات المسلحة والشرطة

أشادت عدة أحزاب وتنظيمات سياسية مصرية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، معتبرين إياها تجسيدًا لتقدير الدولة العميق لتضحيات الشهداء ورسالة وطنية لتعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية.

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الكلمة جسدت معاني التضحية والفداء التي صنعت أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى أن استلهام بطولات الشهداء يشجع الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبها، هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، مشددة على اعتزازها العميق بتضحيات الشهداء الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر، معتبرة أن ذكراهم مصدر إلهام للأجيال القادمة ودافعًا لمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

وأشارت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل وطنية عميقة، مؤكدة أن الوفاء للشهداء ليس شعارات فقط، بل التزام يومي بالعمل والبناء وحماية الوطن، وأن الكلمة تناولت أيضًا الأبعاد الإقليمية والدولية ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس كانت تجديدًا للعهد مع أسر الشهداء بأن تضحيات أبنائهم لن تُنسى، وأن مصر ستظل وفية لهم، مشددًا على أهمية وحدة الشعب المصري لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة.