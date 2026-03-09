العربي الناصري: الرئيس السيسي جدد العهد لأسر الشهداء بأن تضحيات أبنائهم لن تُنسى

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة، احتفالاً بيوم الشهيد والمحارب القديم، موضحًا أن الكلمة جسدت تقدير الدولة لتضحيات الشهداء ودور القوات المسلحة في حماية الوطن.

وقال أبو العلا، إن الاحتفال بيوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوب المصريين، حيث يجدد في نفوسنا قيم التضحية والفداء، ويذكرنا بالرجال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية تراب مصر.

وأضاف أن الشهداء قدموا أعظم دروس الوفاء للوطن والحفاظ على أمنه وكرامته.

وأشار أبو العلا إلى أن الرئيس السيسي جدد العهد لأسر الشهداء بأن تضحيات أبنائهم لن تُنسى، وأن الدولة ستظل وفية لهم، محافظة على حقوقهم ومقدرات الوطن، معربًا عن أهمية وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما لفت محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية، مؤكداً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومواجهة أي محاولات للعدوان أو تهجير الأبرياء، مشددًا على أن السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء المآسي في المنطقة.

وأوضح الدكتور أبو العلا أن يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو عهد متجدد للحفاظ على تضحيات الشهداء، وتعليم الأجيال الجديدة حب الوطن والدفاع عنه، والعمل جميعًا على تعزيز التنمية والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.