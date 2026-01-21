قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
محافظات

محافظ المنيا يوجه برفع كفاءة الكورنيش ويُعلن إدراج «تطوير الممشى الجنوبي» بالخطة الاستثمارية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة وأعمال الصيانة والتجميل، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يضمن ظهور «عروس الصعيد» كوجهة سياحية وترفيهية متميزة على مستوى صعيد مصر.

وشملت الجولة تفقد المسار الحالي للكورنيش، الممتد بطول 1823 مترًا، وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 66 ألف متر مربع، حيث وجّه المحافظ بتوظيف المساحات الشاغرة بشكل أمثل لخدمة الزوار، وإعادة زراعة وتكثيف المساحات الخضراء لتعزيز البعد البيئي والجمالي، إلى جانب رفع كفاءة المقاعد المتهالكة وزيادة أعدادها لاستيعاب الكثافات المتزايدة، خاصة خلال الإجازات والأعياد.

كما تابع المحافظ خلال الجولة الميدانية أعمال الدهانات والتجميل الجارية بمختلف قطاعات الكورنيش، مشددًا على الالتزام بالمعايير الفنية والجمالية، وسرعة تلافي أية ملاحظات فورًا، لضمان توفير بيئة آمنة تمامًا للمواطنين والأسر المترددة على الكورنيش، مؤكدًا أن سلامة الزوار وراحتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء كدواني إدراج مشروع تطوير الكورنيش الجنوبي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، ويمتد من نزلة الكوبري العلوي أمام قوات الأمن المركزي حتى محطة مياه كدواني جنوبًا، بطول يصل إلى نحو 2 كيلومتر، ليُشكّل إضافة نوعية للمرافق الحيوية، ضمن رؤية شاملة لدعم الهوية البصرية لمدينة المنيا  والسياحة الداخلية.

واستجابةً لمطالب المواطنين التي استمع إليها خلال الجولة، شدد المحافظ على فرض الانضباط الكامل داخل حرم الكورنيش، موجهًا بحظر سير الدراجات النارية وكاميرات التصوير داخل الكورنيش حفاظًا على سلامة المارة والأطفال، مع ضبط المخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، إلى جانب تخصيص رقم هاتف لتلقي بلاغات المواطنين فورًا بشأن أية تجاوزات.

وأكد محافظ المنيا، إيمانًا بمبدأ المشاركة المجتمعية، فتح باب تلقي مقترحات وأفكار المواطنين لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته، سواء على مستوى التصميمات الجمالية أو الخدمات الترفيهية أو الحفاظ على النظافة العامة، مشددًا على أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن وعي المواطن وتفاعله يمثلان الضمان الحقيقي لاستدامة ما يتم إنجازه من أعمال تطوير.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا
 

