دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ايمن رياض

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على السائق المتسبب في حادث مصرع فتاة صدمتها سيارة ربع نقل أثناء عبورها الطريق، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس أسفر عن وفاة فتاة تدعي ضحي. س 17 سنه ، حيث تبين أن سيارة ربع نقل صدمت الفتاة ، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

وأفادت التحريات الأولية أن قائد السيارة، في محاولة منه للهروب من موقع الحادث بدافع الخوف، استمر في السير بالسيارة لمسافة طويلة، ما تسبب في سحل الفتاة عدة أمتار .

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى ، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المكان، لعودة الهدوء إلى المنطقة  ومنع حدوث أية مشاجرات ، وتم ضبط قائد السيارة المتسبب في الواقعة، وتحرر  محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

