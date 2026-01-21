القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على السائق المتسبب في حادث مصرع فتاة صدمتها سيارة ربع نقل أثناء عبورها الطريق، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس أسفر عن وفاة فتاة تدعي ضحي. س 17 سنه ، حيث تبين أن سيارة ربع نقل صدمت الفتاة ، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

وأفادت التحريات الأولية أن قائد السيارة، في محاولة منه للهروب من موقع الحادث بدافع الخوف، استمر في السير بالسيارة لمسافة طويلة، ما تسبب في سحل الفتاة عدة أمتار .

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى ، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المكان، لعودة الهدوء إلى المنطقة ومنع حدوث أية مشاجرات ، وتم ضبط قائد السيارة المتسبب في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

