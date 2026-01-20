قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إدراج المحافظة على أجندة الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعكس اهتمام الدولة بالإسراع في تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أكبر محافظات المرحلة الثانية من حيث عدد السكان، والذي يبلغ نحو 7 ملايين نسمة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا تعمل في تنسيق كامل ومتكامل مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية، لاستكمال الأعمال الإنشائية الجارية بالمنشآت الصحية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة، ويحقق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وفى الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم  استعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لانضمامها إلى محافظات المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تجهيز المحافظة لتطبيق المنظومة.

كما تم استعراض موقف المستشفيات المزودة حاليًا بأنظمة التحول الرقمي، والتي تشمل مستشفيات (ملوي التخصصي – ديرمواس – العدوة – سمالوط النموذجي)، إلى جانب المستشفيات الجاري إنشاؤها بنسب تنفيذ تصل إلى 75%، وتضم (مغاغة الجديدة – أبو قرقاص الجديدة – بني مزار الجديدة – مطاي الجديدة).

وشمل العرض المستشفيات المدرجة للتطوير الشامل أو الإنشاء الجديد، وهي (مجمع ملوي – رمد المنيا – المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى موقف التحول الرقمي بوحدات «حياة كريمة»، والتي يبلغ عددها 113 وحدة كمرحلة أولى، في إطار دعم البنية التحتية الصحية استعدادًا للتطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام الخولي

حسام الخولي: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف حماية الطبقة المتوسطة

أحمد موسى

كتاب أسرار| تحدي عاجل من أحمد موسى على الهواء

وزير الصحة

مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد