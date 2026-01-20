محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إدراج المحافظة على أجندة الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعكس اهتمام الدولة بالإسراع في تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أكبر محافظات المرحلة الثانية من حيث عدد السكان، والذي يبلغ نحو 7 ملايين نسمة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا تعمل في تنسيق كامل ومتكامل مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية، لاستكمال الأعمال الإنشائية الجارية بالمنشآت الصحية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة، ويحقق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وفى الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم استعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لانضمامها إلى محافظات المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تجهيز المحافظة لتطبيق المنظومة.

كما تم استعراض موقف المستشفيات المزودة حاليًا بأنظمة التحول الرقمي، والتي تشمل مستشفيات (ملوي التخصصي – ديرمواس – العدوة – سمالوط النموذجي)، إلى جانب المستشفيات الجاري إنشاؤها بنسب تنفيذ تصل إلى 75%، وتضم (مغاغة الجديدة – أبو قرقاص الجديدة – بني مزار الجديدة – مطاي الجديدة).

وشمل العرض المستشفيات المدرجة للتطوير الشامل أو الإنشاء الجديد، وهي (مجمع ملوي – رمد المنيا – المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى موقف التحول الرقمي بوحدات «حياة كريمة»، والتي يبلغ عددها 113 وحدة كمرحلة أولى، في إطار دعم البنية التحتية الصحية استعدادًا للتطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.