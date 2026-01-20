الصلح خير بين أبناء قرية منشية الحواصلية بالمنيا.. صور

تمكنت لجنة صانعي السلام والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية، والأجهزة الامنيه في إتمام مراسم صلح بقرية منشية الحواصلية بمركز المنيا، وذلك في إطار مبادرة «الصلح خير» التي تستهدف دعم الاستقرار ونبذ الفتن وتعزيز السلام المجتمعي.

تمت مراسم الصلح بين الطرف الأول عائلة إسحاق مكاري وأولاده، والطرف الثاني الذي ضم 16 شخصا من المسلمين المسيحيين، حيث تم الصلح وإنهاء الخلاف بروح من التسامح والمودة ، وذلك تأكيدًا لقيم العيش المشترك والتلاحم الوطني، في مشهد يجسّد أسمى معاني التآخي والوحدة الوطنية.

وتعهد الطرفان بعدم التعرض لأي طرف آخر مستقبلًا، وعدم الممانعة في تركيب شبكة الاتصالات بالقرية، وتم تحرير إقرارات وتعهدات برعاية أمناء بيت العائلة المصرية بالمنيا، ونيافة الأنبا فيلوباتر أسقف شرق المنيا والشيخ عصام حسونه وبمشاركة القس بولس نصيف عضو لجنة صانعي السلام والشيخ جمال عبد الحميد عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، وأعضاء لجنة صانعي السلام.

وشهد مراسم الصلح عدد من القيادات الشعبيه وأهالي القرية