محافظ البنك المركزي : ندعم بناء القدرات وتأهيل الشباب لسوق العمل
بدء سريان وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد أربعة أيام
وزير التعليم العالى: منح 35 ألف منحة للطلاب المتميزين خلال 2025/2026
الرئيس السيسي يشارك في جلسة مخصصة لمصر بمنتدي دافوس غدا
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
محافظات

الصلح خير بين أبناء قرية منشية الحواصلية بالمنيا.. صور

الصلح خير بقرية منشية الحواصلية
الصلح خير بقرية منشية الحواصلية

تمكنت لجنة صانعي السلام والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية، والأجهزة الامنيه في إتمام مراسم صلح بقرية منشية الحواصلية بمركز المنيا، وذلك في إطار مبادرة «الصلح خير» التي تستهدف دعم الاستقرار ونبذ الفتن وتعزيز السلام المجتمعي.

تمت مراسم الصلح بين الطرف الأول عائلة إسحاق مكاري وأولاده، والطرف الثاني الذي ضم 16 شخصا من المسلمين المسيحيين، حيث تم الصلح وإنهاء الخلاف بروح من التسامح والمودة ، وذلك تأكيدًا لقيم العيش المشترك والتلاحم الوطني، في مشهد يجسّد أسمى معاني التآخي والوحدة الوطنية. 

وتعهد الطرفان بعدم التعرض لأي طرف آخر مستقبلًا، وعدم الممانعة في تركيب شبكة الاتصالات بالقرية، وتم تحرير إقرارات وتعهدات برعاية أمناء بيت العائلة المصرية بالمنيا، ونيافة الأنبا فيلوباتر أسقف شرق المنيا والشيخ عصام حسونه وبمشاركة القس بولس نصيف عضو لجنة صانعي السلام والشيخ جمال عبد الحميد عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، وأعضاء لجنة صانعي السلام.

وشهد مراسم الصلح عدد من القيادات الشعبيه وأهالي القرية

المنيا الصلح المودة منشية الحواصلية

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
محافظ الشرقية
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
