محافظ المنيا: لا نجاح إلا بتعاون الجميع وتوحيد الرؤى لخدمة المواطن

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، والنائبة دينا هلالي عضو مجلس النواب، والنائبة لميس أحمد أنور عضو مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

ورحّب المحافظ بالنواب، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يمثلون حلقة الوصل المباشرة مع الشارع، وأن ما يطرحونه من مقترحات ومطالب يعكس نبض المواطن واحتياجاته الحقيقية.

وأكد اللواء كدواني استمرار التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتبادل الرؤى والأفكار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنيا في مختلف القطاعات الخدمية، بما يُحدث نقلة نوعية على أرض عروس الصعيد، ويُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري.

واكد المحافظ أهمية انعقاد لقاءات دورية مع النواب لتقييم الأداء ومتابعة المستجدات وتحقيق مطالب جميع دوائر المحافظة دون استثناء أو تمييز، قائلاً: «لا نجاح إلا بتعاون الجميع وتوحيد الرؤى لخدمة أهالينا».

ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود محافظ المنيا في المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية لنقل نبض الشارع وتطلعات المواطنين، والمساهمة في طرح حلول واقعية للتحديات التي تواجه بعض القطاعات، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تهيئة مناخ أفضل لأبناء المنيا للعمل والإنتاج.