قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: لا نجاح إلا بتعاون الجميع وتوحيد الرؤى لخدمة المواطن

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، والنائبة دينا هلالي عضو مجلس النواب، والنائبة لميس أحمد أنور عضو مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

ورحّب المحافظ بالنواب، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يمثلون حلقة الوصل المباشرة مع الشارع، وأن ما يطرحونه من مقترحات ومطالب يعكس نبض المواطن واحتياجاته الحقيقية.

وأكد اللواء كدواني استمرار التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتبادل الرؤى والأفكار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنيا في مختلف القطاعات الخدمية، بما يُحدث نقلة نوعية على أرض عروس الصعيد، ويُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري.

واكد المحافظ أهمية انعقاد لقاءات دورية مع النواب لتقييم الأداء ومتابعة المستجدات وتحقيق مطالب جميع دوائر المحافظة دون استثناء أو تمييز، قائلاً: «لا نجاح إلا بتعاون الجميع وتوحيد الرؤى لخدمة أهالينا».

ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود محافظ المنيا في المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية لنقل نبض الشارع وتطلعات المواطنين، والمساهمة في طرح حلول واقعية للتحديات التي تواجه بعض القطاعات، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تهيئة مناخ أفضل لأبناء المنيا للعمل والإنتاج.

المنيا محافظ النواب المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ترشيحاتنا

جرينلاند

الاتحاد الأوروبي يصعد ضد ترامب: الدنمارك وجرينلاند ليستا وحدهما

فالنتينو غارافاني

رحيل مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو غارافاني عن عمر يناهز 93 عاماً

سوريا

سوريا: فرض حظر تجول بمدينة الشدادي بعد فرار إرهابيي داعش من السجن

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد