أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة و رصد ردود أفعال طلاب الصف الثالث الإعدادي على امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : أن الطلاب أكدوا أن مستوى امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء سهلًا ومباشراً ، دون رصد أي شكاوى.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أنه بالنسبة لـ امتحان الجبر بمحافظة الجيزة فقد أكد طلاب الشهادة الإعدادية أنه في مستوى الطالب المتوسط، وكان وقته المخصص كافيًا.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أنه بالنسبة لـ امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية فقد أكد الطلاب أنه جاء مباشرًا ومتوسط الصعوبة، كما جاء امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الغربية سهلًا والوقت كافيًا لعدد الأسئلة.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الطلاب أكدوا أيضا أن امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية جاء جيدًا، بإستثناء قطعة القراءة التي جاءت كبيرة وصعبة، على حد قول الطلاب.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا جاء صعبًا، واشتمل على عدة نقاط في مستوى الطالب المتميز.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أنه بناءا على الاراء المرصودة ايضا تبين أن امتحان مادة العلوم بمحافظة الشرقية جاء في المجمل متوسطًا، باستثناء بعض الأسئلة التي كانت موجهة للطالب المتميز، وكذلك امتحان مادة الهندسة بمحافظة الدقهلية، الذي تضمن أفكارًا متعددة وبعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير، إلا أنه جاء في المجمل متوسطًا، دون تلقي أي شكاوى.

وفي نهاية بيانها ، ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أولياء الأمور بضرورة تشجيع الطلاب على التركيز خلال الامتحانات القادمة، وعدم تشتيتهم، حتى يتمكنوا من الأداء بشكل جيد، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في امتحاناتهم.