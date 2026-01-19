قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن في المدارس التي انتهت رسميا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات .

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 لا يتم اعتمادها بشكل مركزي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث أنها تعامل معاملة نتيجة سنوات النقل التي يتم إعلانها بمعرفة المدارس بدون اعتماد رسمي من الوزير

وتظهر في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 درجات الطالب في :

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التربية الفنية

-القيم واحترام الاخر

- العلوم

- الدراسات الاجتماعية

- التربية الدينية

- المهارات المهنية

- التربية الموسيقية

- التربية البدنية والصحية

- أنشطة التوكاتسو

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

لم يتم الإعلان عن إتاحة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات .

وتقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، بإتاحة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم على الانترنت 

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

وللإستعلام عن  نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمدارس محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي يمكن الدخول على الرابط التالي  https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 

بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي .. خطوات الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل

  • ادخل على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس
  • اضغط على نتائج سنوات النقل
  • ادخل الرقم القومي
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

 نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي محافظة الجيزة .. بالرقم القومي

كما تظهر  نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة الجيزة 

ويمكن الدخول على رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضعط على https://www.gizaedu.net/results/stages 

نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 الصف السادس الابتدائي

