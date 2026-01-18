نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

ظهرت الآن في بعض المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .

لم يتم الإعلان عن إتاحة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات .

وتقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، بإتاحة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم على الانترنت

ويتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس في شكل قوائم كاملة بالأسماء والدرجات في جميع المواد المضافة وغير المضافة للمجموع

وتقوم المدارس بإعلان قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، إلى جانب إتاحتها في المدارس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 لا تحتاج إلى اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، حيث يتم اعتمادها مع نتيجة صفوف النقل بمعرفة المدارس بدون الحاجة إلى اعتمادها لا من وزير التعليم ولا من المحافظ .

تظهر في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 درجات الطالب في :

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التربية الفنية

-القيم واحترام الاخر

- العلوم

- الدراسات الاجتماعية

- التربية الدينية

- المهارات المهنية

- التربية الموسيقية

- التربية البدنية والصحية

- أنشطة التوكاتسو

- تقييم شهري اول : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك .