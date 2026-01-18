نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. أعلنت بعض المدارس عن ظهورها رسميا

وقامت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، بإعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 في شكل قوائم كاملة بالدرجات في جميع المواد

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 على الصفحات الرسمية للمدارس ، تم إتاحتها أيضا في المدارس لإستلامها بالطريقة التقليدية المتعارف عليها .

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم

وتركت وزارة التربية والتعليم ، مهمة إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 للمدارس ومديريات التربية والتعليم .

وتتيح مديريات التربية والتعليم على مواقعها الرسمية على الانترنت ، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 ضمن نتيجة صفوف النقل 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. مواد النجاح والرسوب التي تضاف للمجموع

اللغة العربية والخط العربي: "عدد الفترات 4 وعدد الساعات 207 وأعمال السنة 16 درجة ودرجة الامتحان 64 وتكون الدرجة الكلية 80.

⁠



⁠ ⁠ اللغة الإنجليزية: عدد الفترات 3 وعدد الساعات 155 وأعمال السنة 12 درجة، ودرجة الامتحان 48 وتكون الدرجة الكلية 60”.

⁠الدراسات الاجتماعية: عدد الفترات 2 وعدد الساعات 103 وأعمال السنة 8 درجة، ودرجة الامتحان 32 وتكون الدرجة الكلية 40.





⁠الرياضيات: عدد الفترات 3 وعدد الساعات 155 وأعمال السنة 12 درجة أما درجة الامتحان 48 وتكون الدرجة الكلية 60.





⁠العلوم : عدد الفترات 2 وعدد الساعات 103 وأعمال السنة 8 درجة، ودرجة الامتحان 32 وتكون الدرجة الكلية 40.

- ⁠المجموع الكلى للمواد الأساسية: 14 فترة وتكون أعمال السنة 56 درجة، ودرجات الامتحان 224 والدرجة الكلية 280.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الإعدادي

في الصفين الأول والثاني الاعدادى، توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة او نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي :

امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.

اختبار شهري: 15 %.

اختبار شهري ثاني: 15 %.

السلوك والمواظبة: 10%.

كراس الواجب: 10%.

الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.