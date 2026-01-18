قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. أعلنت بعض المدارس عن ظهورها رسميا 

وقامت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، بإعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 في شكل قوائم كاملة بالدرجات في جميع المواد

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 على الصفحات الرسمية للمدارس ، تم إتاحتها أيضا في المدارس لإستلامها بالطريقة التقليدية المتعارف عليها .

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم

وتركت وزارة التربية والتعليم ، مهمة إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 للمدارس ومديريات التربية والتعليم .

وتتيح مديريات التربية والتعليم على مواقعها الرسمية على الانترنت ، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 ضمن نتيجة صفوف النقل 2026 

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. مواد النجاح والرسوب التي تضاف للمجموع 

  • اللغة العربية والخط العربي: "عدد الفترات 4 وعدد الساعات 207 وأعمال السنة 16 درجة ودرجة الامتحان 64 وتكون الدرجة الكلية 80.

     
  • ⁠ اللغة الإنجليزية: عدد الفترات 3 وعدد الساعات 155 وأعمال السنة 12 درجة، ودرجة الامتحان 48 وتكون الدرجة الكلية 60”.
  •  ⁠الدراسات الاجتماعية: عدد الفترات 2 وعدد الساعات 103 وأعمال السنة 8 درجة، ودرجة الامتحان 32 وتكون الدرجة الكلية 40.


 

  •  ⁠الرياضيات: عدد الفترات 3 وعدد الساعات 155 وأعمال السنة 12 درجة أما درجة الامتحان 48 وتكون الدرجة الكلية 60.

     
  •  ⁠العلوم : عدد الفترات 2 وعدد الساعات 103 وأعمال السنة 8 درجة، ودرجة الامتحان 32 وتكون الدرجة الكلية 40.

- ⁠المجموع الكلى للمواد الأساسية: 14 فترة وتكون أعمال السنة 56 درجة، ودرجات الامتحان 224 والدرجة الكلية 280.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الإعدادي

في الصفين الأول والثاني الاعدادى، توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة او نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي :

  • امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.
  • اختبار شهري: 15 %.
  • اختبار شهري ثاني: 15 %.
  • السلوك والمواظبة: 10%.
  • كراس الواجب: 10%.
  • الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 نتيجة الصف الأول الإعدادي الصف الأول الإعدادي نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد