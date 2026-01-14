توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة جميع الكليات بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاب وامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على سرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة الجامعة لتحقيق الانضباط والشفافية، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تساعد الطلاب على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية دون تأخير.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد

كما شدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن إعلان النتائج في الوقت المناسب، ويعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في أداء الجامعة.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية، داعيًا الكليات إلى التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف.