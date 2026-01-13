قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال
غلق وتشميع منشآت مخالفة بـ أرض اللواء تسبب إزعاجًا للمواطنين | صور
مفتي الجمهورية: مواجهة الإلحاد تكون بخطاب علمي هادئ يجمع بين النص الشرعي والتحليل العقلي
مواعيد صرف المرتبات أول 3 شهور بـ 2026
تراجع 20 جنيها .. أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات
ترامب: سنعيد فنزويلا إلى المسار الصحيح .. والتعاون معها سيخفض أسعار النفط
بلاش الصور دي أرجوكم | انفعال بسمة وهبة بسبب شيرين
أول أسبوعين في رمضان 2026 | إعلان سار من المواد الغذائية للجميع
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
أخبار البلد

مواعيد صرف المرتبات أول 3 شهور بـ 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير، والتي أعلنتها وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال أول 3 شهور من عام 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الموظفين، ومراعاة التزاماتهم المالية بالتزامن مع مناسبات دينية واجتماعية مهمة، من بينها أعياد الميلاد المجيد واقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

مواعيد صرف المرتبات

ويأتي قرار تبكير مواعيد صرف المرتبات ضمن خطة الدولة لدعم الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الإداري، وتوفير قدر أكبر من المرونة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يشمل جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجهات التابعة لها، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لضمان سهولة الصرف وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

تبكير صرف مرتبات أول 3 شهور 2026

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن وزارة المالية حددت 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص 3 أيام إضافية بكل شهر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

وأوضح أن القرار جاء بناء على توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بهدف دعم العاملين وتحقيق مرونة مالية تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم خلال تلك الفترة.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2026

وأشار رئيس قطاع الحسابات إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 22 يناير، بينما تم تخصيص أيام 6 و11 و12 يناير لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتأخرة عن الشهر نفسه.

جدول صرف مرتبات فبراير 2026

وبالنسبة إلى مرتبات شهر فبراير 2026، أوضحت وزارة المالية أنه سيتم إتاحتها للعاملين بالدولة بدءا من يوم 22 فبراير، على أن تصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 فبراير، وذلك لكافة الجهات الإدارية دون استثناء.

موعد صرف مرتبات مارس 2026

أما مرتبات شهر مارس 2026، فقد تقرر صرفها اعتبارا من يوم 18 مارس، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المتأخرات والمستحقات المتأخرة، في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان انتظام حصول العاملين على مستحقاتهم.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة على المنظومة المالية الإلكترونية، مع إمكانية الصرف في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة الرسمي لكل جهة.

كما دعت الوزارة العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات تظل متوفرة على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل عملية الصرف وتقليل الضغط على الماكينات.

دعم العاملين بالجهاز الإداري

ويعكس قرار تبكير صرف مرتبات أول 3 شهور من عام 2026 حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط توقعات بترحيب واسع من الموظفين لما يحمله القرار من أثر إيجابي مباشر على الأسر المصرية.

