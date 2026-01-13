قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
أخبار البلد

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف عليه

محمد غالي

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات 2026، المقرر تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة، حيث يستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير 2026 تطبيق الزيادات الجديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات لمن بلغوا السن القانونية خلال العام الجاري.
وبحسب القرارات المعلنة، ارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيها، بينما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها.

كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح الحد الأدنى 2700 جنيه، والحد الأقصى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات تطبق وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ومن المقرر بدء صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، بنسبة تصل إلى 15 في المئة كحد أقصى، وفقا لمعدلات التضخم وما يقره القانون.

عدد المستفيدين من المعاشات

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات لنحو 11 مليون مستفيد، من خلال منظومة صرف متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الصرف وتقليل الزحام.

طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، في إطار التوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.
ويتم الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش، إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على استعلام لعرض تفاصيل المعاش وقيمة الزيادات المستحقة.
وفي حال عدم وجود حساب مسبق، يمكن للمستخدم إنشاء حساب جديد بسهولة من خلال إدخال البيانات الأساسية.

القانون المنظم لزيادة المعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 على تطبيق زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى 15 في المئة مع بداية كل عام مالي، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

قيمة الزيادة السنوية

تنص المادة 35 من القانون على أن المعاشات المستحقة تزداد في 30 يونيو من كل عام، ويبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من 1 يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15 في المئة، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.

زيادات يناير الخاصة بالحدود التأمينية

تطبق أيضا زيادات سنوية في شهر يناير من كل عام للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية، وتشمل الحدين الأدنى والأقصى للمعاش وأجر الاشتراك التأميني، والتي بلغت هذا العام 1755 جنيها كحد أدنى للمعاش، و13360 جنيها كحد أقصى، بينما تراوح أجر الاشتراك التأميني بين 2700 و16700 جنيه.

