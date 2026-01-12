قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف

عبد الفتاح تركي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 .. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل رابط وخطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لعام 2026، إلى جانب توضيح الأسباب التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي لبعض الأسر، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة المعلومات للمستفيدين بشكل واضح ومباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، مع الالتزام بشروط الاستحقاق التي تراجعها الجهات المختصة بشكل دوري لضمان العدالة الاجتماعية.

معاشات تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 إلكترونيًا، حيث يمكن لكل مواطن الاستعلام عن موقفه من الدعم النقدي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال الرابط المخصص للخدمة، والذي يتيح الاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بالمستفيد وحالة الصرف دون الحاجة إلى التوجه لمقار المصالح الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتقليل التكدس داخل المكاتب، وتيسير الإجراءات على المواطنين، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مع بداية كل عام جديد.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يبدأ المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة من قائمة الخدمات المتاحة.

تكافل وكرامة

ويقوم المستحق بإدخال الاسم الرباعي الخاص به بشكل صحيح، ثم يحدد الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه، مع إدخال رقم الهاتف المسجل لدى البرنامج، وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام، لتظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد، بما في ذلك حالة الصرف وأي ملاحظات تتعلق بالاستحقاق.

وتؤكد الوزارة أهمية إدخال البيانات بدقة، حتى يتم عرض المعلومات الصحيحة دون أي أخطاء، مع متابعة التحديثات الدورية التي تطرأ على قاعدة بيانات المستفيدين.

أهمية الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة

يساعد الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة 2026 المواطنين على معرفة موقفهم من الدعم بشكل فوري، سواء كان المعاش ساري الصرف أو موقوفًا، كما يتيح لهم التعرف على أسباب الإيقاف في حال وجودها، ما يسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين المستفيدين من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه الخدمة إلى رفع كفاءة التواصل مع المواطنين، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

تكافل وكرامة

سبب وقف صرف معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى وقف صرف معاش تكافل وكرامة 2026، حيث يتم إيقاف الدعم في حال ثبوت عمل المستفيد في القطاع الخاص سواء كان مؤمنًا عليه أو غير مؤمن، أو في حال العمل في جهات ذات طبيعة خاصة، لما لذلك من دلالة على وجود مصدر دخل ثابت.

كما يتم وقف الصرف عند امتلاك المستفيد لعمل شخصي أو خاص، أو امتلاكه عقارات استثمارية غير مخصصة للسكن، أو امتلاك رؤوس ماشية بعدد ثلاثة أو أكثر بغرض التجارة، إضافة إلى تواجد الشخص خارج البلاد وقت الاستعلام عنه، وهو ما يخالف شروط الاستحقاق المعتمدة.

وتشمل أسباب الإيقاف أيضًا تسجيل الأبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصاريفها السنوية ألفي جنيه لكل طفل، والعمل في القطاع الحكومي سواء كان بتأمين أو بدون تأمين، وامتلاك المستفيد أرضًا زراعية تزيد عن فدان واحد، إلى جانب امتلاك مركبات مثل الجرارات الزراعية أو السيارات الخاصة سواء كانت نقل أو ملاكي أو أجرة.

ضوابط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة مرتبط بالالتزام الكامل بشروط الاستحقاق، حيث تخضع بيانات المستفيدين للمراجعة المستمرة، ويتم تحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا فقط.

وتناشد الوزارة المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير في ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، كي لا يتعرضوا لوقف الصرف المفاجئ، مع متابعة القنوات الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بالبرنامج.

