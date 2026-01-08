قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة

يواصل آلاف المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» البحث عن طرق الاستعلام عن حالة بطاقة الصرف، خاصة مع اقتراب موعد صرف مساعدات شهر يناير 2026 منتصف الشهر، في ظل اهتمام من الأسر المستحقة بمعرفة موقف بطاقاتهم، سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، وذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في التوسع بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.



وتأتي هذه التحركات في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز مظلة الدعم النقدي وتحسين آليات الوصول للخدمة، بما يضمن الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات دون عناء أو تكدس داخل مقرات الخدمات الحكومية.



خطوات الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية مبسطة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن الاجتماعي أو مراكز الخدمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف هذه الخدمة الرقمية إلى تمكين المواطنين من معرفة حالة ملف الدعم الخاص بهم في ثوانٍ معدودة، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإلكترونية ويقلل من الزحام داخل الجهات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيًا

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم، وجاءت كالتالي:



الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. https://www.moss.gov.eg/

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة.

الضغط على زر «استعلام».

تظهر مباشرة حالة البطاقة، سواء كانت سارية، أو موقوفة، أو مجمدة.

وتساعد هذه الخطوات المستفيدين على متابعة موقفهم من الدعم بشكل دوري، خاصة قبل مواعيد الصرف الرسمية، لتجنب أي مفاجآت أو تأخير في الحصول على المستحقات.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقليل التكدس أمام مكاتب البريد ومقار التضامن، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان وصول المعلومات الخاصة بملفات الدعم النقدي بسرعة ودقة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

كما تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.

طرق صرف مستحقات تكافل وكرامة

وفيما يتعلق بآليات صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة»، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة عدة قنوات لصرف الدعم، بما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم، وتشمل:



مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات المختلفة.

كارت «ميزة» البنكي بعد ربطه بخدمة تكافل وكرامة.

وتسهم هذه القنوات المتعددة في تسهيل عملية صرف الدعم وضمان وصول المستحقات لمستحقيها في المواعيد المحددة، خاصة مع زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.