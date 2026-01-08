قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بخطوات الاستعلام .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2026

معاشات تكافل وكرامة
معاشات تكافل وكرامة
خالد يوسف

مع بداية شهر جديد، يزداد اهتمام المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمعرفة موعد صرف معاش شهر يناير 2026، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر على هذا الدعم الشهري كأحد مصادر الدخل الأساسية لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026، لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لتلبية احتياجاتهم الشهرية.

وأوضحت أن معاشات تكافل وكرامة يناير 2026 تُصرف اعتبارًا من يوم الخميس 15 يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

وأتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا مباشرًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن موقفهم من الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة سواء بالقبول أو الرفض، وذلك من باستخدام الرقم القومي ورقم البطاقة عبر الرابط التالي هــنــــا.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

ـ ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ـ الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ـ الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على كلمة استعلام.

ـ تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

« المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام».

ـ نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

ـ حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

ـ في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

ـ في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

ـ الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

ـ كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت.

ـ الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم.

ـ المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

ـ الأيتام غير المكفولين.

عدد المستفيدين وقيمة الدعم

ويستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، فيما تصل الميزانية السنوية للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، وذلك عقب الزيادة الدائمة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% منذ أبريل الماضي.

خطوات الاستعلام معاشات تكافل وكرامة تكافل وكرامة يناير 2026 برنامج تكافل وكرامة

