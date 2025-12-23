قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، والتي يأتي متوسط قيمة الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة، وعدد الأسر المستفيدة تضاعف على مدار السنوات من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025.

و في الوقت الذي تخارج وخرج من البرنامج حتى تاريخه 3.36 مليون أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر التي حصلت على المساعدات النقدية منذ إطلاق البرنامج في عام 2015 وحتى الآن إلى 8.1 مليون أسرة مستفيدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متوسط قيمة الدعم النقدي للأسرة الواحدة يبلغ 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، وحد أقصى قد يصل إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة في حال حصولها على دعم من برنامجي تكافل وكرامة لفئات مستحقة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن موازنة البرنامج بلغت 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأشار تقرير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 ساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحول المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، مع تطبيق آليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، بما يهدف إلى انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والعمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج تكافل وكرامة يركز في المرحلة الحالية على تعزيز آليات انتقال الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلى سوق العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، بما يتيح للمرأة فرصا أفضل للعمل، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد أكبر من دور الحضانات داخل المدارس، إلى جانب منح تراخيص مؤقتة لدور الحضانات.

إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

وتطرقت الوزيرة إلى إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث انضم مليون مستفيد جديد منذ توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة في عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بنسبة 75 في المئة إناث و25 في المئة ذكور، في حين بلغ عدد الأسر التي تخارجت من البرنامج حتى الآن 3.36 مليون أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين من الدعم النقدي منذ بدء البرنامج إلى 8.1 مليون أسرة.

والتقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ختام الزيارة التي أجراها الوفد في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية لمتابعة برنامج تكافل وكرامة، حيث سبق اللقاء عقد عدد من ورش العمل مع قطاعات العمل المختلفة بالوزارة.

