7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

محمد غالي

القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي يبحث عنها عدد كبير من المواطنون من محبي الساحرة المستديرة، لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، في ظل الترقب الكبير لانطلاق مشوار المنتخب الوطني في البطولة القارية، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، من عشاق كرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

مباراة مصر وزيمبابوي

وأعلنت شبكة beIN Sports ، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي


تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي على ملعب أغادير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتنقلها شبكة beIN Sports عبر قنواتها المشفرة، حيث تم تخصيص قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة اللقاء.

وجاءت القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي كالتالي:
beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

تعد شبكة beIN Sports القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولا تملك أي قنوات فضائية أخرى حقوق بث البطولة، باستثناء بعض القنوات الأرضية داخل نطاق دولها، مثل التلفزيون الأرضي المغربي والقناة الجزائرية الأولى، التي حصلت على حقوق بث عدد محدود من المباريات.

مباراة مصر وزيمبابوي

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا

لا توجد قنوات مفتوحة تبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل فضائي مجاني داخل المنطقة العربية، حيث خصصت شبكة beIN Sports باقة beIN MAX المشفرة لنقل جميع مباريات البطولة.

وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك بعض القنوات الأوروبية والإفريقية حقوق بث البطولة داخل نطاقها الجغرافي، من بينها قنوات في الجزائر والمغرب ومالي وعدد من الدول الأوروبية.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

يمكن استقبال قنوات beIN SPORTS MAX عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وجاءت أبرز الترددات كالتالي:
beIN SPORTS MAX نايل سات تردد 12245 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500
beIN SPORTS MAX سهيل سات تردد 12245 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500

كما يمكن استقبال بعض القنوات الأرضية داخل نطاقها الجغرافي، مثل المغربية الرياضية TNT والقناة الجزائرية الأرضية.

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يلتقي منتخب مصر مع منتخب زيمبابوي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق بداية إيجابية.

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و12 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9 مساء بتوقيت تونس.

مباراة مصر وزيمبابوي

تردد القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوي

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1
التردد 11054
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2
التردد 12245
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/2
معدل الاستقطاب عمودي

تردد قناة beIN SPORTS MAX 3
التردد 10850
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/2
معدل الاستقطاب أفقي

