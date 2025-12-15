اليوم.. الزمالك يواجه الاتحاد والأهلي مع الجزيرة في دوّري كرة السلة

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال، التي تُلعب مبارياتها بنظام الذهاب والعودة.

وتشهد الجولة مواجهات قوية، حيث يلاقي الزمالك فريق الاتحاد السكندري في قمة مواجهات الجولة، بينما يلتقي الجزيرة مع الأهلي، فيما يصطدم المصرية للاتصالات بنظيره بتروجت، ويلاقي سبورتنج نظيره سموحة.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن في وقت سابق أن منافسات ذهاب الدور التمهيدي للبطولة تُقام خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 9 يناير، على أن تُلعب مواجهات الإياب في الفترة من 12 يناير وحتى 13 مارس من العام الجديد.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي لكرة السلة، والذي يمثل بوابة التأهل إلى كأس العالم للأندية.