مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ تعتبر الطهارة الشخصية من أساسيات الحياة اليومية للمسلم، ويأتي الاستنجاء كجزء أساسي من الطهارة بعد دخول الحمام، ومع انتشار استخدام المناديل الورقية فقط للاستنجاء، بدأ كثيرون يتساءلون: هل هذا يكفي شرعًا؟ وهل هناك مخاطر صحية مرتبطة بذلك؟

في هذا المقال، سنناقش الموضوع من الجانبين: الديني والطبي، مع توضيح رأي الإفتاء المصري وتصريحات الدكتورة هند سلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد.

الاستنجاء بين الدين والمناديل الورقية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستنجاء بالمناديل الورقية وحدها جائز شرعًا إذا لم يتوفر الماء، فالشرع يشترط إزالة النجاسة، والوسيلة المستخدمة يجب أن تكون نظيفة. وأوضحت الإفتاء أن:

يجوز للمسلم الاستنجاء بالمناديل الورقية أو أي وسيلة نظيفة إذا لم تتوفر المياه، لكن الأفضل هو استخدام الماء لما فيه من طهارة تامة.

وبمعنى آخر، الماء ليس واجبًا في كل الأحوال، لكنه الوسيلة الأكمل للطهارة. أما المناديل الورقية فهي بديل شرعي عند الحاجة، خصوصًا في الأماكن العامة أو أثناء السفر.

الجانب الطبي: هل المناديل الورقية وحدها كافية؟

رغم الجواز الشرعي، تشير الدراسات الطبية إلى أن الاعتماد على المناديل الورقية فقط قد يشكل خطرًا صحيًا. وتوضح الدكتورة هند سلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد:

المناديل الورقية وحدها قد لا تزيل جميع الجراثيم والبكتيريا من المنطقة الحساسة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات جلدية أو التهابات في المسالك البولية، خاصة لدى النساء الحوامل أو من يعانين من حساسية الجلد.

وأضافت هند سلمى استشارى النساء والتوليد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن: استخدام المناديل الورقية فقط قد يزيد خطر الالتهابات المزمنة إذا تم الاعتماد عليها بشكل يومي ومتكرر.

الماء يساعد على تنظيف المنطقة بعمق، ويقلل تراكم الجراثيم، ويحمي من الروائح الكريهة.

المناديل المبللة أو المعطرة قد تسبب تهيج الجلد أو الحساسية إذا استُخدمت بشكل مستمر، لذا من الأفضل اختيار المناديل الصحية الخالية من الكحول والمواد الكيميائية القاسية.

نصائح عملية للاستنجاء الصحي

لتحقيق التوازن بين الطهارة الدينية والحفاظ على الصحة، يمكن اتباع النصائح التالية: