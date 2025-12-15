قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

أسماء عبد الحفيظ

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ تعتبر الطهارة الشخصية من أساسيات الحياة اليومية للمسلم، ويأتي الاستنجاء كجزء أساسي من الطهارة بعد دخول الحمام، ومع انتشار استخدام المناديل الورقية فقط للاستنجاء، بدأ كثيرون يتساءلون: هل هذا يكفي شرعًا؟ وهل هناك مخاطر صحية مرتبطة بذلك؟ 

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ 

في هذا المقال، سنناقش الموضوع من الجانبين: الديني والطبي، مع توضيح رأي الإفتاء المصري وتصريحات الدكتورة هند سلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد.

الاستنجاء بين الدين والمناديل الورقية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستنجاء بالمناديل الورقية وحدها جائز شرعًا إذا لم يتوفر الماء، فالشرع يشترط إزالة النجاسة، والوسيلة المستخدمة يجب أن تكون نظيفة. وأوضحت الإفتاء أن:

يجوز للمسلم الاستنجاء بالمناديل الورقية أو أي وسيلة نظيفة إذا لم تتوفر المياه، لكن الأفضل هو استخدام الماء لما فيه من طهارة تامة.

وبمعنى آخر، الماء ليس واجبًا في كل الأحوال، لكنه الوسيلة الأكمل للطهارة. أما المناديل الورقية فهي بديل شرعي عند الحاجة، خصوصًا في الأماكن العامة أو أثناء السفر.

الجانب الطبي: هل المناديل الورقية وحدها كافية؟

 مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

رغم الجواز الشرعي، تشير الدراسات الطبية إلى أن الاعتماد على المناديل الورقية فقط قد يشكل خطرًا صحيًا. وتوضح الدكتورة هند سلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد:

المناديل الورقية وحدها قد لا تزيل جميع الجراثيم والبكتيريا من المنطقة الحساسة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات جلدية أو التهابات في المسالك البولية، خاصة لدى النساء الحوامل أو من يعانين من حساسية الجلد.

وأضافت هند سلمى استشارى النساء والتوليد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن: استخدام المناديل الورقية فقط قد يزيد خطر الالتهابات المزمنة إذا تم الاعتماد عليها بشكل يومي ومتكرر.

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

الماء يساعد على تنظيف المنطقة بعمق، ويقلل تراكم الجراثيم، ويحمي من الروائح الكريهة.

المناديل المبللة أو المعطرة قد تسبب تهيج الجلد أو الحساسية إذا استُخدمت بشكل مستمر، لذا من الأفضل اختيار المناديل الصحية الخالية من الكحول والمواد الكيميائية القاسية.

نصائح عملية للاستنجاء الصحي

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

لتحقيق التوازن بين الطهارة الدينية والحفاظ على الصحة، يمكن اتباع النصائح التالية:

  • استخدام الماء أولاً عند توفره: غسل المنطقة بالماء يضمن إزالة النجاسة بالكامل ويقلل خطر العدوى.
  • التجفيف بالمناديل الورقية النظيفة: بعد استخدام الماء، تساعد المناديل الورقية على التنشيف ومنع الرطوبة التي قد تسبب الالتهابات.
  • اختيار المناديل الصحية: يُفضل أن تكون خالية من العطور والكحول والمواد الكيميائية.
  • تنظيف اليدين بعد الاستنجاء: للحفاظ على الصحة العامة ومنع نقل الجراثيم.
  • تجنب الإفراط في استخدام المناديل المبللة: لأنها قد تحتوي على مواد تسبب تهيج الجلد أو حساسية.
  • المتابعة الطبية عند ظهور أي أعراض: مثل الحكة، الاحمرار، أو التهابات البول المتكررة، للتدخل الطبي الفوري.
مناديل الورق مناديل الورق والاستنجاء الإفتاء الاستنجاء الطهارة الشخصية الدكتورة هند سلمي الاستنجاء بين الدين والمناديل الورقية أكدت دار الإفتاء المصرية الاستنجاء بالمناديل الورقية نصائح عملية للاستنجاء الصحي تنظيف المنطقة بعمق يقلل تراكم الجراثيم يحمي من الروائح الكريهة الروائح الكريهة استخدام المناديل المبللة المنطقة الحساسة التهابات البول مناديل الورق والاستنجاء هل تهدد صحتك

