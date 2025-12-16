قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا

موقع حادث السيارة الغارقة
موقع حادث السيارة الغارقة
يوسف رجب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثامين ٦ ضحايا، من ركاب الميكروباص الغارق فى مياه ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو بقنا.

وتبين مصرع سائق السيارة و مساعده، و ٤ آخرين بينهم ربة منزل ورضيعها، عقب انقلاب السيارة وسقوطها داخل ترعة الكلابية بالقرب من كوبرى الشوينة بقرية الجبلاو.

وتبين  مصرع كل من: ياسين خالد عبدالرازق ياسين 23 عاماً، سائق، وأدهم يحيي أحمد محمود 16 سنة مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، صباح محمد أحمد جاد الله  49 عاما ربة منزل، مقيمة مدينة العمال، نعمة محمد الأسمر 31 عاماً، مقيمة بالجبلاو، ورضوي عبدالباسط محمد إبراهيم 11 عاماً، و حمزه محمد عبدالوهاب، عامين ونصف.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو، حيث انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين 6 متوفين من ترعة الكلابية، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، تحت تصرف جهات التحقيق، مع التأكد من عدم وجود مصابين.

كما انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اللواء محمد هاشم، مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي، علام السكرتير العام للمحافظة، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.


قنا قوات الإنقاذ النهرى قرية الجبلاو ترعة الكلابية مستشفى قنا العام

