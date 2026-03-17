ارتفاع جديد.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17-2-2026

واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل مستويات جديدة أعلى من 52 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة منذ دقائق داخل القطاع المصرفي.
وتراوحت أسعار شراء الدولار بين 52.300 جنيه و52.350 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 52.380 جنيه و52.450 جنيه، وسط تقارب ملحوظ في التسعير بين معظم البنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.350 جنيه شراء – 52.380 جنيه بيع
HSBC: 52.350 جنيه شراء – 52.450 جنيه بيع
بنك مصر: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع
البنك الأهلي المصري: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع
البنك العقاري المصري العربي: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع
المصرف العربي الدولي: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع
بنك الإسكندرية: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع
البنك المركزي المصري: 52.310 جنيه شراء – 52.450 جنيه بيع
كريدي أجريكول: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع
بنك قناة السويس: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع
بنك البركة: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع
QNB الأهلي: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع
بنك الكويت الوطني NBK: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع