بعد تعثر المفاوضات.. هل تسعى الولايات المتحدة للإطاحة برئيس كوبا؟
باحث: ترامب في وضع حرج ويحاول استجداء الدول للتعامل مع الوضع بمضيق هرمز
سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالبنوك الثلاثاء 17 مارس
شيري TIGGO7 تحصد تصنيفات الخمس نجوم في برنامج NCAP العالمي
زكاة الفطر .. لماذا نخرجها نقودا والنبي لم يفعل ذلك؟ الإفتاء توضح
الإمارات.. حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد استهداف بمسيرة
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله
أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي
للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة
الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السكة الحديد تصدر قرارات جديدة لتنظيم الإجازات وتغليظ عقوبات حوادث القطارات

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أصدر المهندس محمد عامر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة التي تهدف إلى تحديث لوائح العمل وتعزيز سلامة الركاب وهيبة المرفق، ونُشرت في الجريدة الرسمية رقم 61 تابع (ج).

تنظيم الإجازات بدون أجر وربطها بالترقيات

شملت القرارات تعديل المادة (85) من لائحة العاملين لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية، حيث نصت على:

إجازة مرافق الزوج: السماح بإجازة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة بالخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

إجازات خاصة: منح رئيس الهيئة سلطة تقديرية لمنح العامل إجازة بدون أجر بناءً على أسباب يبديها العامل ووفقاً لحاجة العمل.

ضوابط الترقية: لا تُحتسب مدة الإجازة ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ولا يمكن الترقي إلا بعد العودة من الإجازة واستكمال المدة.

تغليظ العقوبات لمخالفات السلامة

أدرج القرار رقم 6122 لسنة 2025 مخالفة "التسبب في حوادث القطارات" ضمن المجموعة الأولى من المخالفات الجسيمة، حيث تم:

خصم من المرتب لمدة 30 إلى 60 يوماً لكل من يتسبب في إتلاف ممتلكات أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

تطبيق عقوبة الفصل من الخدمة فوراً في حال ترتب على المخالفة خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة أو إصابات جسيمة.

منح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لتوقيع الجزاءات التأديبية حتى الدرجة الأولى.

تعديلات في التحقيقات الإدارية

تضمن القرار رقم 6123 لسنة 2025 تعديل المادة رقم (16) وإلغاء المادة (15) من لائحة الجزاءات، لتتولى الإدارة المركزية للإدارة القانونية التحقيق مع جميع الموظفين في المخالفات المالية والإدارية، مع الاحتفاظ بحق رئيس الهيئة في إحالة ما يراه إلى النيابة الإدارية.

حظر إفشاء أسرار العمل

حدد القرار رقم 6124 لسنة 2025 ضوابط صارمة لحماية المعلومات، حيث اعتُبر إفشاء أو نشر أي بيانات أو مستندات تتعلق بالوظيفة أو الهيئة أو وزارة النقل ضمن المخالفات الجسيمة، مع رفع تصنيف هذه المخالفة لضمان انضباط منظومة العمل الإعلامي والمعلوماتي داخل المرفق.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

عادل السنهوري

السنهوري : تحركات الرئيس مع قادة الخليج تؤكد ثبات دعوة مصر لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

حماية المستهلك

حماية المستهلك بالإسماعيلية : ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر مُعدة للتداول بالأسواق

حماية المستهلك بالإسكندرية

حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية يواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد