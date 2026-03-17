السكة الحديد تصدر قرارات جديدة لتنظيم الإجازات وتغليظ عقوبات حوادث القطارات

أصدر المهندس محمد عامر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة التي تهدف إلى تحديث لوائح العمل وتعزيز سلامة الركاب وهيبة المرفق، ونُشرت في الجريدة الرسمية رقم 61 تابع (ج).

تنظيم الإجازات بدون أجر وربطها بالترقيات

شملت القرارات تعديل المادة (85) من لائحة العاملين لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية، حيث نصت على:

إجازة مرافق الزوج: السماح بإجازة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة بالخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

إجازات خاصة: منح رئيس الهيئة سلطة تقديرية لمنح العامل إجازة بدون أجر بناءً على أسباب يبديها العامل ووفقاً لحاجة العمل.

ضوابط الترقية: لا تُحتسب مدة الإجازة ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ولا يمكن الترقي إلا بعد العودة من الإجازة واستكمال المدة.

تغليظ العقوبات لمخالفات السلامة

أدرج القرار رقم 6122 لسنة 2025 مخالفة "التسبب في حوادث القطارات" ضمن المجموعة الأولى من المخالفات الجسيمة، حيث تم:

خصم من المرتب لمدة 30 إلى 60 يوماً لكل من يتسبب في إتلاف ممتلكات أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

تطبيق عقوبة الفصل من الخدمة فوراً في حال ترتب على المخالفة خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة أو إصابات جسيمة.

منح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لتوقيع الجزاءات التأديبية حتى الدرجة الأولى.

تعديلات في التحقيقات الإدارية

تضمن القرار رقم 6123 لسنة 2025 تعديل المادة رقم (16) وإلغاء المادة (15) من لائحة الجزاءات، لتتولى الإدارة المركزية للإدارة القانونية التحقيق مع جميع الموظفين في المخالفات المالية والإدارية، مع الاحتفاظ بحق رئيس الهيئة في إحالة ما يراه إلى النيابة الإدارية.

حظر إفشاء أسرار العمل

حدد القرار رقم 6124 لسنة 2025 ضوابط صارمة لحماية المعلومات، حيث اعتُبر إفشاء أو نشر أي بيانات أو مستندات تتعلق بالوظيفة أو الهيئة أو وزارة النقل ضمن المخالفات الجسيمة، مع رفع تصنيف هذه المخالفة لضمان انضباط منظومة العمل الإعلامي والمعلوماتي داخل المرفق.