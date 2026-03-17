جولة ليلية لنائب محافظ الجيزة بالبدرشين لمتابعة الخدمات الطبية والرقابة على أسعار البوتاجاز

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية ليلية بمدينة البدرشين، تفقد خلالها مستشفى البدرشين المركزي وعددًا من شوارع المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمرور الميداني خلال الفترة المسائية على المراكز والمدن.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وحضانات الأطفال وغرف الأمصال وبنك الدم وقسم الأشعة المقطعية بمستشفى البدرشين المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما أجرى نائب المحافظ جولة سيرًا على الأقدام بعدد من شوارع مدينة البدرشين، حيث تفقد أحد مستودعات أنابيب البوتاجاز بشارع بورسعيد، لمتابعة حركة بيع الأسطوانات للمواطنين والتأكد من توافرها بالسعر الرسمي، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على المستودعات للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم بيعها بأزيد من السعر المحدد.

وأكد الشهابي أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاحتكار أسطوانات البوتاجاز أو رفع أسعارها على المواطنين.

كما تابع نائب المحافظ مستوى النظافة العامة وحالات الإشغالات بعدد من شوارع المدينة، من بينها النيل السعيد وعمرو بن العاص ومنطقة المزلقان وبورسعيد وعباس عناني والمحكمة القديمة وصيدناوي، موجهًا بإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل تقليل إنارة الطرق وترشيد إضاءة الإعلانات وواجهات المحال التجارية، مع الالتزام بمواعيد غلق المحال المحددة.

كما التقى بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة زينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، والدكتور محمود فريد مدير عام مستشفى البدرشين، ومدير إدارة التموين بالبدرشين