الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير العمل يشارك صناع الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 شارك وزير العمل حسن رداد، مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعبئة كراتين المواد الغذائية، المقرر توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظات بحميع أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر مبادرة المنفذ.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذ هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأعرب  وزير العمل، عن سعادته بالمشاركة في مبادرة المنفذ التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، تلك المؤسسة التي أثبتت عبر مسيرتها أن العمل الأهلي في مصر قادر على أن يصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، وأن يكون شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا.

وقال وزير العمل، إن شهر رمضان المبارك يحمل في معانيه أسمى قيم التكافل والتراحم، وهذه القيم هي جوهر العمل الأهلي والتنموي، حيث تتكامل جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا.

وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتوجيه طاقاتها نحو خدمة المواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع دائمًا بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة.

وثمن معالي وزير العمل المبادرات الإنسانية والتنموية التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومنها مبادرة "المنفذ"، التي تعكس نموذجًا عمليًا للتكافل المجتمعي، وتؤكد أن العمل الخيري حين يُدار باحترافية ورؤية تنموية يصبح قوة حقيقية داعمة لمسيرة البناء.

وأضاف: «من جانبنا في وزارة العمل، نؤكد استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، إيمانًا منا بأن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.. إننا نؤمن أن العمل الأهلي ليس مجرد تقديم مساعدات، بل هو استثمار في الإنسان، ودعم لقدراته، وتمكين له ليكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع وسوق العمل».

من جانبه، قال الدكتور مصطفى زمزم، إن المؤسسة حريصة على تعزيز التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والدولة المصرية وأيضاً القطاع الخاص، موضحاً أن زيارة وزير العمل لمبادرة المنفذ تأتي كرسالة للأهمية التي توليها الدولة المصرية لجهود المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف، أن المؤسسة استهدفت توزيع 5 ملايين وجبة إطعام خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية، و100 ألف علبة كعك ضمن عدد من الكراتين لتوزيعها خلال عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات قوية مكنتها من الوصول لتلك الأسر في مختلف القرى والنجوع.

