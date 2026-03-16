1600 سرير و14 جهاز أشعة .. طبي حلوان صرح يخدم 8 ملايين مواطن

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن بناء المجمع الطبي جامعة حلوان يأتى على خطى الدولة المصرية التى تمضي في طريقها نحو بناء مستقبل أكثر تطورًا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، مشددًا على أن الدولة لم تعد تنظر إليهما كخدمات تقليدية، بل كاستثمار حقيقي في الإنسان المصري.

وأوضح "قنديل" أن ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات قومية يعكس حجم الجهد المبذول لإعادة رسم ملامح المستقبل، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، خاصة في مجال الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية.

وفي هذا السياق، يجري العمل على إنشاء المجمع الطبي جامعة حلوان وهو مشروع ضخم يعد واحدًا من أكبر المشروعات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم نحو 1600 سرير ويخدم ما يقرب من 8 ملايين مواطن من سكان القاهرة ومحافظات جنوب مصر، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولا يقتصر دور المجمع على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يمثل منظومة متكاملة للرعاية الصحية والتعليم والتدريب الطبي، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الأطباء والكوادر الطبية المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية.

ويضم المشروع 14 جهاز أشعة حديثًا إلى جانب عدد كبير من الأقسام الطبية المتخصصة، من بينها أقسام النساء والتوليد، وطب الأطفال، ووحدات الغسيل الكلوي، والعلاج الإشعاعي، وعلاج الأورام، والعلاج الطبيعي، وجراحات العظام والأوراك، بالإضافة إلى وحدات رعاية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

ويقع المجمع الطبي على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري متوازن يراعي متطلبات الخدمة الطبية والتعليمية في آن واحد، حيث تضم المنشآت مباني متخصصة ومجهزة وفق أحدث النظم الطبية العالمية.

وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية للمشروع، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال عام واحد، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الصرح الطبي في تغيير خريطة الرعاية الصحية في صعيد مصر، من خلال توفير خدمات طبية متقدمة وتقليل الضغط على المستشفيات القائمة، إلى جانب دعم البحث العلمي والتدريب الطبي.

وأشار الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المجمع الطبي العملاق يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة صحية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن مثل هذه المشروعات تمثل فرصة حقيقية لدعم التعليم الطبي والتدريب العملي للطلاب، حيث توفر بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل منشآت طبية حديثة.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أكبر المشروعات الصحية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، ليجسد رؤية الدولة في بناء بنية تحتية طبية متطورة، وتحويل الحلم إلى واقع ملموس يخدم ملايين المواطنين، ويعزز من مكانة مصر كأحد المراكز الطبية والتعليمية الرائدة في المنطقة.

ويمكنكم المساهمة في دعم المشروع من خلال التبرع عبر:

• تطبيق InstaPay

• التحويل البنكي على الحساب التابع للبنك المركزي رقم 9450760768

• يمكن التحويل من (بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة) الى الحساب.



