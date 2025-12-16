وما زال البحث جاريا.. إنقاذ 3 أشخاص من ركاب الميكروباص الغارق بترعة بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، بمساعدة الأهالى، من إنقاذ 3 اشخاص من مستقلى السيارة الميكروباص الغارقة في ترعة أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، على رأسهم اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، لمتابعة عمليات إنقاذ الركاب العالقين في الميكروباص.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهرى وأفراد الحماية المدنية جهودهم، للبحث عن أي ركاب آخرين في الميكروباص الغارق في الترعة.

وكان طريق قنا الزراعى الشرقى، شهد انقلاب سيارة ميكروباص، داخل ترعة وبداخلها عدد من الركاب، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى، وتحسباً لارتفاع عدد المصابين بالميكروباص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.