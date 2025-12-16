قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

محمد القس: التمثيل في مصر كان بمثابة حلم لي

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

نقيب الفلاحين: انخفاض إنتاج محصول الطماطم في مصر بسبب “سوسة الأوراق”

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انتشار سوسة حفار الأوراق تسبب في تشويه ثمرة الطماطم وتقليل جودتها وإنتاجها، موضحًا أنه يطمئن المواطنين أن هذه الحشرة لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، وأن الطماطم المصابة صالحة للاستهلاك.

وأشار حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن انخفاض محصول الطماطم الفترة الماضية كان غير طبيعي وتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، نتيجة زيادة المزارعين في زراعة كميات كبيرة مقارنة بالطلب، وهو ما ساهم في الأزمة الحالية.

ونوه نقيب الفلاحين بأن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا طبيعيًا في أسعار الطماطم، مؤكدًا أن وصول السعر إلى 15 جنيهًا للكيلو يعتبر ضمن المعدل الطبيعي نتيجة تكاليف الزراعة، مشيرًا إلى أن الفلاحين أهملوا المحصول سابقًا بسبب انخفاض الأسعار وعدم توازن التكلفة مع البيع.

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجميع يريد استقرار نادي الزمالك كمواطنين وكمشجعين كرة، وأنه لا يمكن تخيل أن يتعرض نادي الزمالك لأزمة مالية طاحنة بهذا الشكل.

الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها خطط للتوسع في مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوسع سيكون كمّيًا وكيفيًا.

أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي زار ميناء سنغافورة في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الميناء كان يُدار من خلال منظومة واحدة تشغل الميناء بأكمله.

وقال خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشاب المصري يدير اليوم منظومة ميناء السخنة بالكامل إلكترونيًا، مثل سنغافورة.

وأضاف أن الحاويات تُدار بمنظومة حديثة وكاملة إلكترونيًا، وهو ما يعد أفضل وأسرع، ويحتاج إلى عدد عمالة قليل مع تحقيق أرباح أكبر، مؤكدًا أن تنزيل الحاويات كان يحتاج سابقًا إلى 40 شخصًا، بينما يتم الآن بأحدهم فقط.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قام بعمل رائع خلال توليه الوزارة، قائلاً: "رجل محبوب من المصريين، نشيط ومجتهد، وشغيل، وفي أي وقت تتواصل معه يرد عليك".

قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف  مواجهة الشائعات الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وانه سيكون هناك تحرك على أكثر من مستوى بكل تأكيد  بما يضمن المواجهة الدقيقة من خلال أليتين : الإسراع في إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعاقد المقبل للبرلمان مع تغليظ " الغرامات " فقط في مواجهة الشائعات.

سد النهضة.. أحمد موسى: القانون الدولي يكفل لنا الدفاع عن الأمن القومي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي محاولة للاقتراب من حدود مصر سوف يتم تدميره، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أمنها القومي.

الزراعة: لقاءات ستجمعنا مع المجتمع المدني لتوفير الحماية للمواطن وللحيوان

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطماطم نقيب الفلاحين الفنان محمد القس لميس الحديدي الأوقاف دولة التلاوة أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

مطافئ - ارشيفية

السيطرة على حريق بمخبز بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

فصل الكهرباء للصيانة الدروية في كفر الشيخ

اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

بيان كهرباء قنا

صباح الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دشنا شمال قنا

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد