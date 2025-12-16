أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

محمد القس: التمثيل في مصر كان بمثابة حلم لي

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

نقيب الفلاحين: انخفاض إنتاج محصول الطماطم في مصر بسبب “سوسة الأوراق”

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انتشار سوسة حفار الأوراق تسبب في تشويه ثمرة الطماطم وتقليل جودتها وإنتاجها، موضحًا أنه يطمئن المواطنين أن هذه الحشرة لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، وأن الطماطم المصابة صالحة للاستهلاك.

وأشار حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن انخفاض محصول الطماطم الفترة الماضية كان غير طبيعي وتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، نتيجة زيادة المزارعين في زراعة كميات كبيرة مقارنة بالطلب، وهو ما ساهم في الأزمة الحالية.

ونوه نقيب الفلاحين بأن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا طبيعيًا في أسعار الطماطم، مؤكدًا أن وصول السعر إلى 15 جنيهًا للكيلو يعتبر ضمن المعدل الطبيعي نتيجة تكاليف الزراعة، مشيرًا إلى أن الفلاحين أهملوا المحصول سابقًا بسبب انخفاض الأسعار وعدم توازن التكلفة مع البيع.

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجميع يريد استقرار نادي الزمالك كمواطنين وكمشجعين كرة، وأنه لا يمكن تخيل أن يتعرض نادي الزمالك لأزمة مالية طاحنة بهذا الشكل.

الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها خطط للتوسع في مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوسع سيكون كمّيًا وكيفيًا.

أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي زار ميناء سنغافورة في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الميناء كان يُدار من خلال منظومة واحدة تشغل الميناء بأكمله.

وقال خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشاب المصري يدير اليوم منظومة ميناء السخنة بالكامل إلكترونيًا، مثل سنغافورة.

وأضاف أن الحاويات تُدار بمنظومة حديثة وكاملة إلكترونيًا، وهو ما يعد أفضل وأسرع، ويحتاج إلى عدد عمالة قليل مع تحقيق أرباح أكبر، مؤكدًا أن تنزيل الحاويات كان يحتاج سابقًا إلى 40 شخصًا، بينما يتم الآن بأحدهم فقط.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قام بعمل رائع خلال توليه الوزارة، قائلاً: "رجل محبوب من المصريين، نشيط ومجتهد، وشغيل، وفي أي وقت تتواصل معه يرد عليك".

قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف مواجهة الشائعات الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وانه سيكون هناك تحرك على أكثر من مستوى بكل تأكيد بما يضمن المواجهة الدقيقة من خلال أليتين : الإسراع في إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعاقد المقبل للبرلمان مع تغليظ " الغرامات " فقط في مواجهة الشائعات.

سد النهضة.. أحمد موسى: القانون الدولي يكفل لنا الدفاع عن الأمن القومي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي محاولة للاقتراب من حدود مصر سوف يتم تدميره، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أمنها القومي.

الزراعة: لقاءات ستجمعنا مع المجتمع المدني لتوفير الحماية للمواطن وللحيوان

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.