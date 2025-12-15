الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 16 ديسمبر ستتسم بأجواء شتوية واضحة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى معتدل الحرارة نهارًا، ثم يعود ليكون باردًا خلال ساعات الليل على أغلب المناطق، في ظل تقلبات جوية ملحوظة تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطًا ملحوظًا للرياح واضطرابًا في حركة الملاحة البحرية.





حالة الطقس غدا

أوضحت الهيئة أن حالة الطقس المتوقعة تعكس سيطرة الأجواء الشتوية المعتدلة نهارًا والباردة ليلًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة لكبار السن والأطفال، ويؤكد خبراء الأرصاد أن حالة الطقس خلال هذا التوقيت من العام تتسم بالتقلب السريع ما بين الاعتدال والبرودة.

الشبورة المائية وتحذيرات الصباح

تشهد حالة الطقس غدًا تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويستلزم من قائدي المركبات توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار

تشير توقعات حالة الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة على مدار اليوم، كما تتوقع الهيئة فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



بينما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد هذه الأمطار بنسبة حدوث تقترب من 30 بالمئة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وهو ما يؤكد أن حالة الطقس ستشهد عدم استقرار نسبي خلال اليوم.



نشاط الرياح وزيادة الإحساس بالبرودة

تتأثر حالة الطقس غدًا بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتؤدي هذه الرياح إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال ساعات الليل، وتدعو هيئة الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية المناسبة وعدم الانخداع باعتدال درجات الحرارة نهارًا، في ظل الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى.

اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط

تشير توقعات حالة الطقس إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار، وهو ما يؤثر على أنشطة الصيد وحركة السفن، وتناشد الهيئة الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

ولا تقتصر تأثيرات حالة الطقس على البحر المتوسط فقط، بل تمتد أيضًا إلى بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تشهد هذه المناطق اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح ما بين 50 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع للأمواج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، ما يزيد من خطورة الإبحار خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 21 درجة

الصغرى 14 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 14 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 22 درجة

الصغرى 11 درجة

الطقس في قنا

العظمى 22 درجة

الصغرى 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 23 درجة

الصغرى 12 درجة



