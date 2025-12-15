قنصل الرياض: إقبال مصري كثيف بإعادة انتخابات النواب رغم سوء الطقس

أكد القنصل المصري في الرياض، ياسر هاشم، أن جولة الإعادة في الخارج للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين المصريين، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى وعي الجالية بأهمية المشاركة واختيار مجلس نواب يعكس إرادتهم.



وأوضح هاشم - في مداخلة هاتفية لقناة (اكسترا لايف) - أن هذا المشهد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت الأسر المصرية عادة تتأخر في التوجه للتصويت إما بعد نهاية اليوم الدراسي أو بعد انتهاء ساعات العمل، لافتا إلى أن السلطات السعودية منحت اليوم إجازة للمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، مما ساعد الأسر على المشاركة بشكل أكبر.



وأضاف "أن هناك تنسيقًا مع السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، لتوفير حافلات لنقل الناخبين من الجالية المصرية في الرياض والمناطق المحيطة"، مؤكدًا حرص المواطنين على المشاركة والتعبير عن آرائهم بالرغم من صعوبة الظروف الجوية.