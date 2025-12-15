قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
قنصل الرياض: إقبال مصري كثيف بإعادة انتخابات النواب رغم سوء الطقس

القنصل المصري في الرياض، ياسر هاشم
القنصل المصري في الرياض، ياسر هاشم
أ ش أ

أكد القنصل المصري في الرياض، ياسر هاشم، أن جولة الإعادة في الخارج للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين المصريين، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى وعي الجالية بأهمية المشاركة واختيار مجلس نواب يعكس إرادتهم.


وأوضح هاشم - في مداخلة هاتفية لقناة (اكسترا لايف) - أن هذا المشهد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت الأسر المصرية عادة تتأخر في التوجه للتصويت إما بعد نهاية اليوم الدراسي أو بعد انتهاء ساعات العمل، لافتا إلى أن السلطات السعودية منحت اليوم إجازة للمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، مما ساعد الأسر على المشاركة بشكل أكبر.


وأضاف "أن هناك تنسيقًا مع السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، لتوفير حافلات لنقل الناخبين من الجالية المصرية في الرياض والمناطق المحيطة"، مؤكدًا حرص المواطنين على المشاركة والتعبير عن آرائهم بالرغم من صعوبة الظروف الجوية.

