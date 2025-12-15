بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

تشهد أستراليا حالة من الصدمة بعد الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف الجالية اليهودية في مدينة سيدني خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا)، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم مبعوث حركة حباد إيلي شلانجر وطفل يهودي، وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى بين المتواجدين في المكان.

تدخل رجل مسلم يدعى أحمد الأحمد وغير مجرى الأحداث، بعدما هاجم أحد منفذي العملية وتمكن من نزع سلاحه عقب أن قفز عليه بشجاعة، مساهمًا في إنقاذ حياة عدد كبير من المدنيين ومنع سقوط المزيد من الضحايا.

و تداولت وسائل إعلام أسترالية مقاطع فيديو تستعرض لحظات تدخله الشجاع، وسط إشادة واسعة بشجاعته في موقف بالغ الخطورة.

