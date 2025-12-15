قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
رشا عوني

مازال الكثير من المواطنون يبحثون عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد المهلة ، وهي فرصة كبيرة للكثير لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة . 

مكان التصالح على مخالفات البناء

دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم  أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

تعرف على آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025 | أخبار | الزمان
اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية

وفي أكتوبر2025، صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.
 

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

توجيه عاجل من الوزارة للمحافظين

وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة فى أقرب وقت ممكن.

فرصة لتوفيق الأوضاع القانونية

وأكدت د. منال عوض، أن قرار  رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.

2 مليون طلب تصالح 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجمالي ما تم  تقديمه من طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون طلب، مشيرا إلى أن الفترة 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025، كانت 237 ألف طلب.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن وزيرة التنمية المحلية بشأتن التصالح على الأراضي، أكدت أن هناك حالات تحتاج لبعض التوعية، وحالات عدم إستكمال الأوراق لذا هناك جهود لتوعية المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

إزالة كاملة للتعدي على الأراضي

كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن حالات التعدي على اراضي الزراعية يتم ازالتها بالكامل، لكن بالنسبة لاجراءات التصالح على مخالفات البناء فالمواطن لو لديه مخالفة لن يستطيع تسجيل العقار، وسيكون هناك صعوبة في توصيل المرافق والخدمات، لذا لا بد من تقنين الأوضاع لأنه في مصلحة المواطن، والدولة يسرت على المواطنين في مد فترة التصالح. 

اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء اجراءات التصالح في مخالفات البناء خطوات التصالح في مخالفات البناء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر لـ 9 يناير القادم

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

محمد صابر عرب

رئيس الأوبرا ينعى صابر عرب: دعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد