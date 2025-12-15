قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
بالصور

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الإنتخابية واستقبال الناخبين في أجواء مهيئة وصحية.

ولفت إلى أن أجمالي المواطنين ممن لهم حق التصويت بالانتخابات البرلمانية (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ) ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧) مركز إنتخابي يضم (٩٢٥) لجنة فرعية و(٨) لجان عامة بنطاق المحافظة وذلك للمنافسة ما بين ( ٣٨ ) مرشح فردي للحصول علي (١٩) مقعد فردي تحت قبة مجلس النواب٢٠٢٥.

وأكد المحافظ أننا جميعاً نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الإلتزام الكامل بنزاهة العملية الإنتخابية، مشدداً على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الشفافية والحياد.

وأشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير عملية التصويت، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط اللجان لتيسير وصول الناخبين للجانهم بسهولة ويسر.. وذلك في إطار استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها بعد غداً والمستمرة على مدار يومي ( ١٧ و ١٨) من ديسمبر الجاري.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتي تعكس وعي وإرادة أبناء المحافظة في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز المقار الإنتخابية العملية الإنتخابية

