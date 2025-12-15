الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الإنتخابية واستقبال الناخبين في أجواء مهيئة وصحية.

ولفت إلى أن أجمالي المواطنين ممن لهم حق التصويت بالانتخابات البرلمانية (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ) ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧) مركز إنتخابي يضم (٩٢٥) لجنة فرعية و(٨) لجان عامة بنطاق المحافظة وذلك للمنافسة ما بين ( ٣٨ ) مرشح فردي للحصول علي (١٩) مقعد فردي تحت قبة مجلس النواب٢٠٢٥.

وأكد المحافظ أننا جميعاً نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الإلتزام الكامل بنزاهة العملية الإنتخابية، مشدداً على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الشفافية والحياد.

وأشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير عملية التصويت، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط اللجان لتيسير وصول الناخبين للجانهم بسهولة ويسر.. وذلك في إطار استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها بعد غداً والمستمرة على مدار يومي ( ١٧ و ١٨) من ديسمبر الجاري.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتي تعكس وعي وإرادة أبناء المحافظة في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.