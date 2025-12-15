قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
محافظات

مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"، التي أطلقها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي وبرعاية بنك مصر والتي جاءت هذا العام تحت عنوان: "موجة وبحر".

وتم منح عدد خمس جوائز مادية لكل فئة عمرية، هذا بالإضافة إلى توزيع جوائز عينيه للأعمال المميزة  والأعمال الجماعية والفئات الخاصة. 

حيث فاز بالمركز الأول في الفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات، رامي فادي مجدي كامل، والمركز الثاني داليدا أحمد فتحي، والمركز الثالث سليم أحمد العجمي، والمركز الرابع ليلى مصطفى ياسين، والمركز الخامس جميلة محمد مشعل.

والفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة، فاز بالمركز الأول سلمى أحمد فؤاد، والمركز الثاني عمر إيهاب هاشم، والمركز الثالث غاليه وچنى ميمي يحيى (مناصفة)، والمركز الرابع جاسر كريم مجدي، والمركز الخامس بري أحمد شحاته.

والفئة العمرية من 13 إلى 16 سنة المركز الأول أروى إيهاب عبد الحليم، والمركز الثاني ندى عمرو عبد المجيد، والمركز الثالث ريماس محمد إبراهيم، والمركز الرابع نور محمد القهوجي، والمركز الخامس بثينه محمد سعد.


وفاز في فئة الأعمال الجماعية بالمركز الأول مرسم الفنان الصغير بنادي الإسكندرية الرياضي سبورتنج، والمركز الثاني مدرسة الزهراء الخاصة، والمركز الثالث مدرسة دار اللغات، والمركز الرابع مرسم المركز الثقافي الروسي، المركز الخامس مدرسة هارفرد الدولية.
وفاز من الفئات الخاصة كل من بسمة محمود حسن، وحسام الدين أحمد سالم ومجموعة الفنانين الصغار.

قام بتسليم الجوائز الدكتور محمد سليمان؛ قائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس قطاع التواصل الثقافي، والموسيقار الدكتور راجح داوود؛ المشرف علي مركز الفنون، والأستاذة رشا عيد؛ مدير مركز الفنون، والأستاذة سلسبيل قاسم؛ رئيس قسم مرسة الفنون، والأستاذة أمنيه سامي؛ رئيس وحدة البرامج والانشطة، بالإضافة إلي أعضاء لجنة التحكيم وممثل بنك مصر؛ الراعي الرسمي للمسابقة.

وتقوم لجنة متخصصة من أساتذة الفنون التشكيلية بفرز وتحكيم الأعمال المشاركة، وتعتمد اللجنة على معايير دقيقة تشمل وضوح الفكرة، والتصميم، والخيال الإبداعي، والتناسق الفني في الألوان والتكوين بالإضافة إلى مدى انسجام النص الإبداعي مع العمل الفني.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية أطلقت الدورة الأولي من مسابقة "عالم خيال" بداية نوفمبر الماضي، بهدف تنمية الخيال والإبداع الفني لدى الأطفال والنشء، وتشجيعهم على التعبير عن رؤيتهم الفنية من خلال لوحاتهم بما يعزز وعيهم البيئي والفني. وجاءت الدورة الأولى من المسابقة تحت عنوان "موجة وبحر" من أجل استكشاف عالم البحار بما يحتويه من كائنات بحرية، وأيضًا محاولة تخيل الكائنات البحرية الخرافية.

